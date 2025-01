Doce libros ó ano, o reto de As Pontes para incentivala lectura

O Concello das Pontes, a través da Biblioteca Municipal Enrique Rivera Rouco, pon en marcha a novena edición da iniciativa “O Reto Lector” destinada a fomentar a lectura entre os usuarios e usuarias de Biblioteca Municipal e entre toda a veciñanza interesada no mundo la literatura.

“Durante o ano 2024 participaron nesta iniciativa 30 persoas adultas e 105 crianzas o que nos permitiu, no só fomentar o gusto pola literatura se non tamén aumentar o o número de préstamos da Biblioteca Municipal, aumentar o número de socios e socias e ademais tivo un impacto positivo en todas as actividades programadas desde a Biblioteca contando cun maior volume de público” apunta Lorena Tenreiro, concelleira de Cultura.

Os veciños que desexen unirse a esta iniciativa, deberán ler, no caso do público infantil, 12 títulos mentres que o público adulto (a partir dos 14 anos) deberán ler 12 libros do catálogo de fondos bibliográficos da Biblioteca Municipal, en ambos casos haberá unha categoría extra para aqueles lectores e lectoras que rematen o reto e queran optar a dúas entradas gratuítas para o cinema.

Co obxectivo de facilitar a elección dos títulos, establecéronse varias categorías temáticas que permitirán aos lectores e lectoras organizar as súas lecturas e o seu calendario da forma que lles resulte máis cómoda, sendo recomendable a lectura dun libro ao mes.

As categorías elixidas, no caso do público infantil, son un comic, un libro sobre o amor ou a amizade, un libro de poesía, un libro cun animal na portada e un libro-disco. Asemade terán que ler un libro sobre maxia, un libro que fose premiado, un libro sobre natureza, un libro sobre o corpo humano, un libro que teña a nenas como protagonistas, un libro sobre xente no mundo e un libro sobre a familia. No caso da categoría extra haberá que ler un libro adaptado a serie ou a película.

O público adulto terán que elixir 12 títulos , entre eles un cómic, un ensaio, un libro de poesía, un debut literaio, un libro dun autor ou autora das Letras Galegas e un libro de relatos.

Tamén terán que ler un título de literatura norteamericana, un libro premiado, un título recomendado polos usuarios e usuarias da biblioteca, un libro escrito por unha muller, un libro local e un libro de misterio. No caso da categoría extra haberá que ler un libro adaptado a serie ou a película.

Co obxectivo de axudar a elixir un título para cada unha das propostas suxeridas, desde a Biblioteca Municipal realizarase unha selección de títulos que estarán a disposición dos lectores e lectoras nos andeis dedicadas ao reto lector. Os lectores que logren completar o reto, ao finalizar o ano, recibirán un recoñecemento ao seu compromiso coa lectura.