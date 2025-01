Ames premia ós mellores do Trail Running Galego 2024

Fantástico ambente o vivido o pasado venres 10 na Casa da Cultura de Bertamiráns no Concello de Ames, durante a celebración da I Gala do Trail Running Galego que premiaba o traballo dos principais protagonistas e atletas desta disciplina en todas as súas modalidades ao longo do 2024.

Nun auditorio ateigado de público, que contou ca presenza entre outros do alcalde anfitrión do Concello Blas García e a do Presidente da FGA Ivan Sanmartín, foron subindo ao escenario os distintos premiados e premiadas na procura das súas distintas distincións.

O protagonista tanto da organización como da montaxe desta gala Iván Sangiao, sería o encargado desde a cabina de control, de dirixir e manexar o transcurrir da mesma baixo un perfecto guión organizativo que iría dando paso á relación de premiados.

Relación de galardoados e galardoadas

Top3 vertical

Ruben Insúa (At. Sar), María Martínez (At. Porriño), Marcos Pascual (Biosbardo), Tamara García (Biosbardo), Jesse Jesús Carro (At. Arenteiro), Lucía Peón (At. Arenteiro)

Top3 classic

María Martínez (At. Porriño), Federico Losada (Biosbardo), Rosa Araujo (Burgas Ou.), Rubén Insúa (At. Sar), Carla Trillo (Ría de Foz) e Marcos Pascual (Biosbardo)

Top3 Maratón

María Martínez (Porriño), Moncho Muiño (C.A.Sada), Charo Figueroa (Samertolameu), Diego Míguez (Independente), Belén Riádigos (Independente) e Marcos Pascual (Biosbardo)

Líderes Ranking classic 2024

Miguel A. Castro (Serres), Paula Fernández (S.D Compstela), Jesus García (Triki Team) Sandra Gonzalez (At. Lucense), Eleoy Martínez (Independente), Julia Salvado (S.D Compostela), Hugo García (At. Portugalete), Martín Fontán (At. Porriño), Rosa Araujo (Burgas Ou.), Marcos Pascual (Biosbardo), Beatríz Barroso (At. Noia), Federico Losada (Biosbardo), Laura Felípez (At. Arteixo), Emilio Montilla (Biosbardo), Aurora González (Pinarium), Manuel González (Barbantia-A Roda), Raquel Estévez (Pinarium) Saturnino Gonzalez (Ourense At.), Manuel Suárez (Vet. Samil) e Araceli Veiga (C.A.Cambados)

Premios especiais

Eloy Martínez e Sandra González

Premio ao mellor xuíz

Jose Saturnino Molares

Premio ao mellor Trail

Trail Terra de Burón de A Fonsagrada

Premio á mellor xestión informativa

Trail Cova da Bruxa (Muros)

Premio á mellor xestión medioambiental

Trail das Bestas (Muras)

Premio á mellor integración dos percorridos

Castro Caldelas Vegan Trail

Premio á mellor xestión da seguridade

Vertical o Sacauntos de Vilamartín de Valdeorras