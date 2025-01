Pedro Blanco destaca o labor do Goberno na conservación do patrimonio hco galego

O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, destacou o compromiso do Goberno de España coa conservación e posta en valor do patrimonio histórico de Galicia, no que suma un investimento de 13 millóns de euros a través do Programa 2% Cultural. Este plan execútano os ministerios de Vivenda e Axenda Urbana e o de Transportes e Mobilidade Sostible.

“O impacto do Programa 2% Cultural en Galicia amosa o interese do Goberno pola recuperación do patrimonio galego”, apuntou Pedro Blanco, quen salientou a importancia desta iniciativa máis aló dos propios conxuntos monumentais, “pois xera actividade económica e emprego tanto en espazos urbanos como rurais, afondando no compromiso cos pequenos concellos deste Goberno e fomentando un turismo sostible e de calidade”.

Galicia contaba ata o momento con dez proxectos beneficiados polo Programa 2% Cultural, con preto de 8 millóns de euros, aos que se sumaron este decembro catro máis por 4,9 millóns. Corresponden á restauración da cuberta e a rehabilitación integral da Torre dos Andrade, en Pontedeume (273.386,75 euros); da Torre do Reloxo da Catedral de Santiago (1.841.817,15 euros); do xardín botánico e da carballeira de Caldas de Reis (569.562,34 euros) e á proposta para a creación dun arquivo histórico catedralicio e diocesano en Tui, precisamente no 800 aniversario da consagración do templo.

Tui, que xa obtivo fondos desta iniciativa (600.000 euros) para a musealización do seu conxunto catedralicio na convocatoria anterior, beneficiase de novo do investimento do Goberno, do mesmo xeito que o fai Santiago de Compostela, onde o Programa 2% Cultural destinou tamén na resolución pasada un total de 1,15 millóns para o Mosteiro de San Martiño Pinario. Programa 2% Cultural

O Programa 2% Cultural é unha das ferramentas do Goberno para garantir a conservación do patrimonio histórico, cultural e artístico. O desenvolvemento do Programa 2% Cultural propón un modelo de actuación de amplo contido social, en base aos seguintes criterios:

O soporte económico fundamental provén da execución da obra pública. A recuperación do patrimonio, respectando o legado recibido e propiciando o sentimento de pertenza e o orgullo polo propio. Fomentar o uso público favorecendo o achegamento social ao patrimonio e a xeración de emprego e riqueza nos ámbitos en que se sitúan os elementos patrimoniais recuperados e contribúese ao obxectivo xeral de xerar turismo de calidade.

Desde a posta en funcionamento do Programa 2% Cultural aprobáronse 1.237 solicitudes en proxectos de toda España que totalizan un orzamento de execución de 1.177 millóns de euros, sendo a axuda achegada polo Programa 2% Cultural de 756 millóns de euros (13 en Galicia), o que vén ser un 64% do importe de execución.