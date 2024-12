Corte de tráfico ó paso dos corredores da Trintaeundoce, a San Silvestre de Narón

O concelleiro de Seguridade Cidadá de Narón, José Oreona, informou que na xornada deste martes 31, e con motivo da San Silvestre, A Trintaeundoce de Narón, estará pechada ao tráfico rodado un tramo da estrada de Castela, o comprendido entre a glorieta de Freixeiro e o asilo de Piñeiros.

O corte será efectivo dende as 16:00 ata as 17:45 horas, aproximadamente, cando remate o paso dos corredores participantes no evento.

Un total de 315 corredores están inscritos na Trintaeundoce de Narón, organizada polo Concello en colaboración coa Agrupación Deportiva Náutico de Narón.

Habilitáronse tres categorías, pitufos (2016 e posteriores), promoción (2015-2009) e absoluta (senior, de 2008 a 1998 e máster, 1987 e anteriores). Os participantes realizarán un percorrido de 3.112 metros no caso das categorías absolutas; 1.556 para a de promoción e de 200 metros para a de pitufos.