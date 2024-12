Narón acolle unha nova edición do Festival da Cultura Viaxeira Gulliver Fest

Deste xeito, o Gulliver Fest desenvolverase do 7 ao 10 de agosto de 2025.

A área recreativa de Pedroso en Narón acolle o vindeiro ano unha nova edición, as sexta, do Festival da Cultura Viaxeira, Gulliver Fest. Así o avanzaron dende o Concello, os padroados de Cultura e Deportes de Narón e a Asociación Furgo Galicia, destacando unha importante novidade con respecto ás anteriores edicións, o incremento dun día de programación.

Dende a organización trabállase xa nas diferentes propostas musicais, de lecer, deportivas… que caracterizan este evento, unha cita obrigada para as persoas que desfrutan do mundo camper e nunha ubicación privilexiada, a carón do río Xuvia, con zona de camper, glamping e de acampada e na que compartir múltiples experiencias viaxeiras.