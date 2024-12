Valdoviño pecha a programación cultural deste ano co concerto de Blues do País

O Concello de Valdoviño convida á cidadanía a asistir este sábado 28 de decembro ao concerto de «Blues do País» na fantástica contorna da praia da Frouxeira.

A actuación, coa que se pecha a programación cultural do ano, arrincará ás 18:00 horas nas inmediacións do parque infantil, e ao seu remate, celebrarase o acto de entrega dos premios do IV Concurso de Decoración de Nadal.

Iseo Agilda e Brais das Hortas forman dúo en «Blues do País», un grupo de versións dos grandes clásicos do blues, soul, rhytm ́n blues… adaptados á idiosincrasia e retranca galegas. Garantizan enerxía e entrega total en cada directo, cunha discografía coidada e música de calidade, en galego, misturada con teatro, clown e improvisación.