And the winner ist…Spain-( Enrique Barrera Beitia )

Enrique Barrera Beitia

The Economist está considerada la segunda publicación más influyente de la prensa económica tras The Wall Street Journal, y ha reconocido a la economía española como la que ha tenido en 2024 un mejor comportamiento entre los treinta y ocho estados que integran la OCDE. Para conceder este galardón la revista analiza el Producto Interior Bruto, la inflación, el desempleo, el déficit público y el desempeño bursátil. La mayor parte de los medios españoles no han querido dar demasiado realce a la noticia, pero ahí está por mucho que duela.

Salvo el apartado del desempleo, The Economist involucra en su análisis cuestiones que tratan sobre el alcance y la solidez del crecimiento, y no necesariamente sobre el bienestar social, por lo que cabría la posibilidad de que España estuviera creciendo a buen ritmo pero beneficiando de manera desigual a los diferentes sectores sociales.

Por eso, es conveniente comparar el balance de los seis años y medio de gobierno de Pedro Sánchez con los siete y medio de su antecesor Mariano Rajoy (2011-2018).

Cuando el ex-presidente popular empezó a gobernar, España tenía 18.3 millones de ocupados y dejó su mandato en 19.5. Con Pedro Sánchez, y con una pandemia de por medio que obligó a un confinamiento de la población con la consiguiente caída de la actividad productiva, hemos llegado a 21.9 millones, es decir, ha duplicado la creación de puestos de trabajo sobre su predecesor en el cargo.

Pero hay otros tres aspectos que afectan a las economías familiares, y donde el desempeño del actual gobierno también supera ampliamente al anterior.

1. Entre 2012 y 2018 los precios escalaron 8,3 puntos y las pensiones una media de 4,6, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, mientras que con los gobiernos de coalición, las pensiones han subido ligeramente por encima de la inflación (19.7 frente a 19.2 puntos respectivamente).

2. El Salario Mínimo subió 1.330 euros anuales a lo largo de la presidencia de Mariano Rajoy y 5.572 en la de Pedro Sánchez.

3. Se ha implantado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que llega a 2.000.000 de personas que viven en 665.500 hogares.

Como dije a comienzos de año, la gran catástrofe que hay en la política española es la capacidad analítica de los expertos del PP en materia económica. Despreciaron los fondos de recuperación logrados por Pedro Sánchez que han impulsado nuestra economía, calificaron de timo ibérico la reforma del mercado eléctrico de Teresa Ribera, y la propia UE terminó aplicando la medida, dijeron que Nadia Calviño era el hazmerreír de Europa, y ahora es la presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Sus diputados se opusieron a subir el IPC a los pensionistas porque provocaría la bancarrota del sistema, y la hucha de las pensiones se ha recuperado, votaron contra la subida del salario mínimo y el FMI reconoce que ha sacado a un millón de familias de la pobreza, votaron contra la reforma laboral porque provocaría millones de parados, y ahora tenemos la cifra récord de 21.9 millones de empleados…