«Encantados», Gala Lírica-( Julia M.ª Dopico Vale )

Julia M.ª Dopico Vale

Como es habitual la Asociación Lírica “Encantados” ofreció en el Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela su tradicional Concierto de Navidad con un exigente programa interpretado excelentemente por los jóvenes artistas que configuran la entidad cuya directora artística es la Maestra de canto Diana Somkhieva, que desde Jerevan‒Armenia‒ en donde comenzó sus estudios que finalizarían en el Conservatorio Superior Estatal de Saratov y tras una interesantísima trayectoria artística llega a la Coruña en 1998, creando una auténtica cantera de

cantantes líricos gallegos de los que muchos actúan ya en teatros internacionales ( Italia, Alemania, Francia, Túnez…).

Esta vez lo hicieron en Compostela, acompañados al piano por Meri Somkhieva, la joven repertorista que manifestó su profesionalidad apoyando primero a Andrea Varela, magnífica interpretando Ma rendi pur contento de uno de los máximos exponentes del bel canto italiano, Bellini, Faites‒lui mes aveux‒ de Gounod y en dúo con Noa Outomuro, Laudamus te de Vivaldi, figura representativa del Barroco italiano. Marta López sorprendió con su ductilidad escénica pasando del Dolente immagine di fille mia de Bellini, al chotis Soy la garçonne, con toda la picaresca de este estilo tan madrileño cuyos orígenes lo sitúan‒ también sorprendentemente‒ en Bohemia.

Continuaron Lucía Ranieri con música de Mozart y de R. Hahn; Cecilia Cueto con Vivaldi y How beautiful are the feet, del oratorio El Mesías de Händel y Ariadna Gómez, nuevamente con Mozart. Daniel Gestal conmovió con su tímbrica exclusiva, interpretando el aria tan breve como hermosa Ombra mai fu y Caro mio ben de G. Giornadi.

Gonzalo Bazarra, con su voz grave y oscura dio vida nuevamente a compases de Mozart; continuó Noa Outomuro y para cerrar Irene Zas, con toda la exigencia resuelta con la calidad y calidez con la que terminó el concierto

¡Enhorabuena a todos estos “encantados” por la música!