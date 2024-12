Alumnado do IES As Telleiras, Narón, presenta a campaña Coida a túa lingua

Alumnado do IES As Telleiras achegouse ao centro de saúde de Narón, localizado no Alto, para presentar ao persoal de Pediatría a campaña Coida a túa lingua, unha proposta para que os nenos aprendan dun xeito divertido o nome dalgunhas especialidades médicas e doenzas en galego.

O obxectivo desta iniciativa é, tal e como indicou a concelleira de Política Lingüística, María Lorenzo, “achegarlles novos recursos infantís en galego ós nenos, neste caso centrados no léxico sanitario, e promover o uso desta lingua neste grupo de poboación, chave no o futuro do idioma, así como incrementar a presenza do galego no ámbito sanitario”.

Rapaces de 1º da ESO idearon e deseñaron, co apoio da profesora María Yáñez Gradaílle, un xogo de cartas con léxico galego sobre especialidades médicas e enfermidades, e co que tamén os nenos aprenderán o nome de instrumental médico, medicinas, órganos, síntomas… e entregaron exemplares deste xogo ao persoal de Pediatría para que os repartan entre as familias que asisten a este servizo.

Esta proposta xorde no marco de Xera, un proxecto de dinamización lingüística impulsado polo Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Narón, que busca aproveitar as ideas, a creatividade e o potencial que ofrece a mocidade de Narón para incrementar a presenza do galego no municipio.

É o alumnado de ESO, dos centros educativos de Narón, o que presenta as súas propias propostas normalizadoras, que poden ir dirixidas a calquera ámbito ou sector. Pero ademais das ideas está a participación, a implicación e o traballo. O Servizo de Normalización Lingüística municipal elixe unha entre todas as ideas achegadas e é o alumnado que a presenta o encargado de desenvolvela coa axuda do profesorado.

Na web do Servizo de Normalización Lingüística –www.naronengalego.gal– pódese consultar toda a información sobre Coida a túa lingua e imprimir o xogo de cartas.