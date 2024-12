Un «no» mayoritario de los trabajadores de Navantia al preacuerdo del convenio ofrece una situación de incertidumbre

Los trabajadores de la empresa naval pública Navantia han rechazado este martes, con una votación en urna, el preacuerdo de convenio colectivo al que habían llegado sus representantes sindicales y la dirección de la compañía hace unas semanas en Madrid.

Según los datos facilitados de un censo de 4.920 trabajadores de la empresa perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un total de 3.967 han ejercido su derecho a votar, de los que el 56% ha rechazado este preacuerdo y el 43% restante votó a favor.

Con todo, han sido un total de 2.222 votos en contra de este preacuerdo y 1.706, a favor, por lo que este documento ha quedado rechazado.

En el caso de los dos astilleros de la ría de Ferrol, el ‘sí’ fue la opción más votada en ambos, con 721 en Ferrol y 69 en Fene, mientras que el ‘no’ logró hasta 628 papeletas en el caso de la antigua Bazán y 39 en la antigua Astano.

En los tres centros de trabajo de Andalucía, en la bahía de Cádiz, en el astillero más grande, en San Fernando, 396 papeletas fueron para el ‘sí’ y 447 operarios votaron en contra. En Cádiz votaron a favor de este acuerdo 103 trabajadores y 28 en contra, mientras que en Puerto Real votaron ‘sí’ 137 sufragios y ‘no’ otros 269.

CARTAGENA DECIDIÓ

Pero donde verdaderamente se consiguió una gran diferencia de votos entre ambas opciones fue en el astillero de Cartagena (Murcia), donde un total de 737 operarios de la empresa naval pública votaron en contra del preacuerdo y 144 a favor de ese documento.

En el caso de los servicios centrales, en Madrid, se impuso el ‘sí’ con 136 votos a favor por 74 del ‘no’.

UNA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE

Miembros del comité de empresa de Ferrol señalan que «La votación mayoritariamente fue el no al preacuerdo al que habían llegado la empresa y los representantes sindicales. No se asume a nivel grupo ese cierre de la negociación alcanzado el día 4 de diciembre.

Se pone en valor que tanto en el centro de Ferrol como en el de Fene salió mayoritariamente el si, como en Madrid y en el de Cádiz-reparaciones,

Es curioso y debe destacarse que en los centros que más se movilizaron, los de la ría de Ferrol, se apoyó mayoritariamente el preacuerdo.

No se considera justo que centros que no se movilizaron, que nunca ofrecieron tan siquiera una alternativa y pusieron sobre la mesa una estrategia sindical más allá de temas localistas e incluso a nivel individual, decantan la balanza hacia un no metiéndonos en una situación de incertidumbre.

La realidad es que la mesa de negociación está cerrada. El día cuatro hubo un principio de preacuerdo de fin de negociación y ahora tocará a todos hacer una reflexión , también le corresponde a la dirección y recursos humanos sobre lo que está sucediendo porque al final la realidad es que el no ha sido mayoritario en el grupo.

Todos tenemos que reflexionar y en todo caso aquellos que pelearon activamente por un no rotundo ahora les tocará decir que propuestas y contrapropuestas , que acción y estrategia sindical se debe llevar a cabo .

Desde la Ría de Ferrol se hizo todo bien, se agradece a la plantilla su apoyo, siempre que se realizaron acciones supo responder , el preacuerdo al que se llegó aquí en Ferrol y Fene se consideró positivo y al resto de los centros si no les sirve pues que digan ahora que camino tomar. En todo caso es el momento de hacer reflexiones sobre lo sucedido y serán trasladadas»