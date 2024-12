As Pontes acoge el Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales de Fútbol Sala

El Alcalde de As Pontes y Presidente de la Diputación provincial de A Coruña, Valentín González Formoso, acompañado por la concejala de Deportes Elena López; Antonio Leira, diputado responsable del área deportiva de la Diputación de A Coruña; Abrahám Yáñez, delegado de Ferrol de la Federación Gallega de Fútbol; y Cristina Maceira, presidenta del Lago Sport de fútbol sala, durante la presentación de este evento deportivo destacó la importancia de la organización de este campeonato en As Pontes.

Formoso incidió en que “desde el Ayuntamiento siempre apostamos por el deporte de base, como así lo demuestran todas las escuelas deportivas y las numerosas licencias federativas que hay actualmente en As Pontes. Además As Pontes tiene una gran tradición de fútbol sala y para nosotros es un orgullo ser anfitriones, junto con el Lago Sport, de todos los deportistas de base que se van a acercar a la villa desde toda Galicia la próxima semana. Nuevamente As Pontes vuelve a ser el epicentro de un evento deportivo, en este caso de nivel autonómico y una vez más sabremos estar a la altura del que exige organizar un campeonato tan importante”.

Por su parte, el delegado de Ferrol de la Federación Gallega de Fútbol, Abraham Yáñez, apuntaba que “alrededor de trescientos deportistas pertenecientes a las categorías infantil masculina y femenina, alevín masculina y femenina, y benjamín mixta van a competir el próximo lunes en los pabellones de Montecaxado y en el Municipal de As Pontes. Una jornada en la que se van a dar cita los mejores jugadores y jugadoras de Galicia de sus categorías. Pero este campeonato no implica solo el campo competitivo, ya que también tiene un componente de convivencia. En este campeonato los chicos y chicas vano poder relacionarse no solo durante los partidos si no también en las gradas, durante el almuerzo, y mismo las familias participan de esta convivencia. Por eso esperamos que el campeonato sea un éxito y también que este vínculo de colaboración entre la Federación y el Ayuntamiento de As Pontes se siga manteniendo en el tiempo, y podamos seguir trayendo eventos a la villa, tanto competitivos cómo formativos, como ya fijemos en ocasiones anteriores”.

En su turno de intervención, Antonio Leira quiso agradecer “al Ayuntamiento de As Pontes y a la Federación Gallega de Fútbol que pongan el foco en el deporte de base, por lo que llevamos apostando tanto tiempo desde a Diputación de A Coruña. Por eso quiero felicitar tanto al Ayuntamiento, como a la Federación y al Lago Sport por la organización de esta fase final que seguro que va a estar montón de buenos momentos para todos esos chicos y chicas que vienen aquí a As Pontes a disputar este torneo tan importante”.

Cristina Maceira, presidenta del club pontés Lago Sport, quiso agradecerle tanto al Ayuntamiento cómo a la Diputación de A Coruña y a la Federación Gallega de Fútbol “el apoyo y la confianza depositada en el Lago Sport para organizar este torneo. Juntos estamos construyendo un espacio en el que el fútbol sala no es solo un deporte si no también una plataforma de integración y desarrollo para todos los habitantes de As Pontes. Este torneo es una excelente manera de celebrar la proximidad navideña; donde las mejores selecciones comarcales de Galicia van a competir, animadas por sus familias desde las gradas. Además estamos ante una oportunidad única de mostrar el que As Pontes puede ofrecer; desde unas instalaciones deportivas de primero nivel, hasta un entorno privilegiado, como el lago que de la nombre a nuestro club”.

El campeonato gallego de selecciones autonómicas de fútbol sala arrancará a las nueve y media de la mañana del próximo lunes 23, y finalizará ya a las ocho de la tarde con el acto de entrega de trofeos.

El Pabellón Municipal de As Pontes acogerá los encuentros de las categorías infantil, tanto masculina cómo femenina, y alevín masculina. Por su parte, el Pabellón Monte Caxado será el escenario de los encuentros de las categorías alevín femenina y benjamín mixta.