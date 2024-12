El taller «Eume IV» forma a 15 personas desempleadas en As Pontes

Este es uno de los cuatro talleres duales que la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración financia este curso 2024-2025 en Ferrolterra con una inversión conjunta de 1,3 M€.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada del director territorial de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración, Juan José Couce, inauguró este lunes en el local de la AVV Beira do Eume, en As Pontes, el taller dual de empleo Eume IV que promueven los ayuntamientos de As Pontes, As Somozas y A Capela, con una inversión autonómica de 308.946 euros.

Un total de 15 alumnos inician estos días la acción formativa en la especialidad de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. Los participantes completarán su formación teórica con diferentes actuaciones de mejora de las dotaciones públicas o de uso público en el ámbito local a desarrollar en diferentes espacios como el parque Campo da Feira o las plazas del Hospital y América, en As Pontes.

La delegada territorial puso en valor este tipo de acciones formativas que “permiten mejorar la empleabilidad de las personas participantes, facilitando su inserción en el mercado laboral a través de la combinación de la formación con la realización de un trabajo efectivo durante un período de 9 meses” y animó a los alumnos a “rentabilizar al máximo” esta oportunidad. “Las empresas precisan cada vez más mano de obra cualificada y ahí es donde tenéis vuestra oportunidad, porque la formación que vais a recibir está pensada para satisfacer las necesidades reales del entorno”, recordó.

Este es un de los cuatro talleres duales de empleo que la Xunta financia este curso 2024- 2025 en Ferrolterra con una inversión de 1,3 M€. De ellos se beneficiarán 65 personas en situación de desempleo, priorizando a aquellas con dificultades para acceder al mercado laboral.