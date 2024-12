Amplíase o Bono Activa Comercio con outros 2,5M€

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, invitou a sumarse á campaña do Bono Activa Comercio que a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración vén de ampliar cun orzamento de 2,5 M€. Aneiros informou dos pormenores da iniciativa durante unha visita ao establecemento téxtil Duende, un dos arredor de 30 negocios de Pontedeume adheridos ata o momento á iniciativa.

A representante do Goberno galego explicou que tralo éxito acadado na última campaña do Bono Comercio que esgotou o crédito en pouco máis de dous días, a Xunta vén de reactivar esta edición, a sexta desde que se puxo en marcha esta proposta en 2021, coa que pretende incentivar o consumo no comercio retallista. Con esta ampliación, o Goberno galego leva investidos 19 M€ en todas as edicións do Bono Activa Comercio e prevé chegar a mobilizar preto de 100 M€ en vendas.

Aneiros puntualizou que as persoas consumidoras que descargasen o bono e non o consumisen enteiro poden facelo e as que aínda non o teñan, dispoñen dunha nova oportunidade para obtelo na web www.bonosactivacomercio.gal . Con este bono poden beneficiarse dos descontos de ata 30 euros nas compras que realicen nos comercios adheridos. No caso daqueles usuarios que descargaron o bono desta sexta edición e o eliminaron sen chegar a gastalo, poderán volver a descargalo desde xa para usalo.

A delegada territorial animou a consumir os 30 euros de desconto canto antes xa que, ao igual que nas pasadas edicións, “cando o importe total dos descontos realizados alcance os 2,5 M€ de orzamento cos que se dota esta ampliación, os bonos que se teñan descargado xa non se poderán empregar”, lembrou.

Os bonos terán formato dixital QR e estarán dispoñibles para a súa utilización nunha aplicación móbil. Só se permitirá descargar un único bono por persoa, e o importe irase reducindo en función do valor da compra. Así, ás compras iguais ou superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros corresponderalle un desconto de 5 euros. A rebaixa será de 10 euros para as compras iguais ou superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros. A partir desta cantidade, o desconto alcanzará os 15 euros.

Martina Aneiros animou tamén aos establecementos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal que aínda non se teñan incorporado á iniciativa a sumarse a ela para o que teñen de prazo ata o próximo 15 de decembro, salvo esgotamento previo do saldo. Ata o momento hai case 400 negocios da zona adheridos.

Destacou ademais que con esta ampliación da convocatoria o Goberno galego amosa o seu compromiso coa promoción do comercio de proximidade e destacou a súa contribución á xeración de oportunidades no territorio e a fixación de poboación. “Ao longo destas edicións está demostrado que o Bono Activa Comercio axuda a fidelizar clientela o que redunda no mantemento deste tipo de establecemento e máis de cara ás próximas datas de Nadal”, indicou e avanzou que para o próximo 2025 o Goberno galego seguirá apostando por esta fórmula para a que consignou un orzamento de 5 M€.