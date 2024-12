Ferrol celebra una nueva reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral

La concejala de Recursos Humanos de Ferrol, Susana Sanjurjo, presidió el último de este año. A este comité están invitados a participar tanto los delegados de seguridad y salud de los sindicatos, como los grupos municipales.

“Cumprimos coa periodicidade deste comité, dándolle a importancia que ten dada a relevancia de temas que se tratan, todos eles relacionados coas melloras no ámbito da seguridade e saúde laboral dos funcionarios municipais”, asegurou a concelleira. Sanjurjo recordó que, desde este año, el Concello de Ferrol cuenta con una delegada de prevención de riesgos laborales, “trátase dunha figura fundamental coa que non contaba o concello ata agora, e permítenos coñecer o estado das dependencias municipais ao comprobar in situ o seu estado e necesidades”.

En este sentido, se informó de la visita al parque de bomberos, al cuartel de la policía local y a la casa de acogida, entre otras. En esta convocatoria, se informó de la adquisición de una máquina multipropósito para el cementerio municipal de Catabois, “cumprimos con outra petición sindical e dos traballadores, unha demanda de hai máis dunha década”.

Con esta máquina, avanzamos en la modernización de los servicios del cementerio, los operarios podrán realizar labores como levantar lápidas o abrir tumbas en tierra, tareas de mantenimiento y limpieza, el corte de los árboles y, así, prestar también un mejor servicio a la ciudadanía, avanzó la concejala, Susana Sanjurjo.