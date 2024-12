Á venda en Narón as entradas para a Festa infantil solidaria pola DANA

As entradas para asistir á Festa infantil solidaria que se celebrará en Narón este sábado no pavillón da Mocidade, na Gándara, están xa á venda. As persoas interesadas en asistir poderán adquirilas nos parques Bule Bule, Burbujas, IlusionArte e Capuchino, tal e como recordou a concelleira de Benestar Social, María Lorenzo.

O Concello colabora con estas empresas e con Fiestoke, Multiocio ET, Gazapo e La Guagua, na organización desta convocatoria. A recadación íntegra destinarase ao colexio CEIP Fernando Baixauli Chornet, afectado pola DANA en Valencia, tanto a nivel de construción como por roubos posteriores. A festa desenvolverase en horario de mañá e tarde, de 11:00 a 14:00 e dende as 16:30 ata as 20:30 horas e o custe da entrada é de 5 euros (únicamente vale para un acceso ao recinto).

Tamén se poderán realizar donativos a través da fila 0, na conta: ES34 3159 0011 1523 9717 7822, do propio centro de ensino valenciano. Entre as propostas desta xornada para nenas e nenos haberá inchables, pintacaras, tatuaxes, obradoiros de Nadal, visita de personaxes, sorteos de agasallos –doados por establecementos da cidade e comarca-.

A convocatoria estará tamén amenizada polas exhibicións de baile de academias como Danza Paloma, Paso a Paso, Un Paso Adelante… .