O polideportivo de Cedeira convértese nun parque de atraccións polo Nadal

O Concello de Cedeira instalará un ano máis un parque de xogos e atraccións no Polideportivo Municipal, convertíndolo nun espazo de ocio e lecer, de entrada gratuíta e a cuberto, para toda a veciñanza e as persoas que visiten a localidade. Esta proposta funcionará todas as tardes entre o día 21 de decembro e o 4 de xaneiro -agás os festivos do 24 e o 25, o 31 e o 1-, de 16.30 a 20.30h, e contará con inchables e obradoiros cada tarde, así como con outras propostas que irán variando día a día.

O espazo de lecer no Polideportivo municipal abrirá na tarde do día 21, o primeiro sábado das vacacións escolares de Nadal. Nas tardes do 21 e 22, xunto cos obradoiros e atraccións que estarán no parque durante todas as festas, instalarase un deslizador Tubby Stream, un inchable xigante con dous esvaradoiros para pequenos e maiores.

Ao día seguinte, o luns 23, chegará ao Polideportivo o xogo de Laser Tag, un xogo por equipos no que se empregan armas láser e chalecos con sensores. Será a tarde da Cabalgata de Papá Noel, que un ano máis coordinará Protección Civil de Cedeira.

Os días 26 e 27 chegará outra proposta moi enfocada á adolescencia, as batallas con Battle Nerf, outro tipo de pistolas de xoguete. Ademáis, haberá un toro mecánico o primeiro día e un simulador de táboa de surf o segundo. O cartel do día 28 anuncia unha feira de xogos no Polideportivo, e para o día seguinte, o 29, o Concello convoca unha festa acuática na piscina municipal. O luns 30 chegará a quenda da realidade virtual, un espazo no que a mocidade poderá vivir divertidas e emocionantes experiencias inmersivas.

Unha gran carpa e o escenario que se vai instalar na praza Roxa serán o punto neurálxico de Cedeira nas primeiras horas do 1 de xaneiro. Alí comezará, pouco despois das doce badaladas, unha verbena que estará amenizada pola orquestra Finisterre e na que se espera unha alta afluencia como en anos anteriores.

O espazo de ocio do Polideportivo volverá abrir as portas o 2 de xaneiro co xogo Interactive Super Grip, que permanecerá tamén nas seguintes tardes, ata o día 4. Ademais, unha barredora Wipeout funcionará os días 2 e 3 e un circuíto con coches de radiocontrol estará instalado o 4.

De novo organiza o Concello de Cedeira unha verbena da noite de Reis, que neste caso vaise adiantar á noite entre o sábado 4 e o 5 de xaneiro. Será na carpa da Praza Roxa e estará amenizada pola orquestra Fania.

Para rematar, na tarde do 5 de xaneiro desenvolverase a cabalgata de Reis, que como é tradición farán parada no Auditorio Municipal para recoller as cartas dos nenos e nenas. Farán logo o seu percorrido pola vila e acudirán para rematar ao CEIP Nicolás do Río, onde haberá unha merendola, con chocolate e o típico roscón de Reis, e xogos para a cativada.