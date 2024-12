Editorial.-Racing de Ferrol.¡Calma, mucha calma y grandes dosis de serenidad!

Ferrol, la prensa ferrolana o las delegaciones de la prensa regional, siempre contaron con estupendos redactores deportivos que “se ocupaban” entre otros múltiples trabajos, de los comentarios y crónicas de nuestro querido Racing.

No siempre el Racing de Ferrol contó con vientos favorables, hay de todo en su historial de más de cien años de vida. Triunfos que hicieron vibrar a los aficionados, y pérdidas, como eran los descensos de categorías o permanecer en los últimos puestos de la clasificación, como es el caso de ahora, en los que a más de uno le aparecieron las lágrimas sobre sus rostros.

Todo equipo de fútbol tuvo o tiene sus más y sus menos, sus momentos de glorias y sus momentos de fracasos, y los viejos racinguistas saben mucho de eso.

Nuestro Racing, porque no solo es del grupo que “ posee las acciones”, es de todos, de la ciudad, de los ferrolanos, de los forofos, como así se denominaba a los de la peña de Vituco el barbero de la calle del Hospital. El Racing es una institución ferrolana y somos los ferrolanos, incluso a los que no les guste el fútbol, los que debemos defenderlo y apoyarlo, es algo nuestro.

Decía un viejo, no por edad, ferrolano, Vicente Alfonso Castro conocido como “Vicentón” en los medios periodísticos porque así firmaba sus crónicas deportivas, cuando las cosas no marchaban demasiado bien, seguro que lo diría en estos momentos un poco aciagos, si no hubiese fallecido,….¡Calma, mucha calma y un poco de tranquilidad!.

No es el momento, mal momento por el que está pasando nuestro primer equipo, de armar la marimorena, no es el momento para que un pequeño grupo de “aficionados?” se planten ante las puertas de A Malata e increpen a un jugador llegando al insulto, no es el momento de que se olviden las alegrías recibidas en la pasada temporada, no es el momento de las discrepancias, ni de ponerse nervios@s…es el momento de tener un poco de tranquilidad, esa calma, mucha calma y esas grandes dosis de serenidad necesarias para unirse todos como una piña junto a nuestros ”diablillos verdes”.

Exigir, eso sí, a los directivos, al equipo técnico, a los jugadores, que no decaigan ni se hundan o lo den todo por perdido, pedirles que soporten las críticas la mayor parte bienintencionadas, y que vuelva la vieja gloria, la de siempre…y como señala el lema de los scouts…”sonreir ante las dificultades”.

Así que…como siempre dice un conocido político local …”todos unidos lograremos un Ferrol mejor”. Pues, recordemos que dentro de ese Ferrol mejor está nuestro viejo Racing.

¡Todos a una como en Fuenteovejuna!