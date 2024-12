La SGHN organiza un obradoiro de iniciación ao debuxo da natureza

Será nas instalacións do Museo de Historia Natural e os participantes poderán debuxar os fondos co fin de adquirir uns coñecementos mínimos sobre as técnicas de debuxo do natural.

A delegación de Ferrol da Sociedade Galega de historia Natura (SGHN) ofrece baixo o patrocinio da Deputación da Coruña, un obradoiro de iniciación ás técnicas de debuxo da natureza.

Este será impartido polo ilustrador e naturalista ferrolán Calros Silvar, e terá unha duración de 7 horas en dúas sesións repartidas na tarde do venres 13 e a mañá do sábado 14 deste mes de decembro. A actividade é de balde para persoas asociadas á SGHN, e ten un custe de 10 € para aquelas que non o estean.

O docente, Calros Silvar, é autor de numerosos traballos de ilustración e tamén é coautor de moitas obras publicadas por diversas editoriais. Licenciado en Belas Artes pola Universidade Complutense de Madrid, tamén fixo traballos de caricaturista e humorista gráfico dende 1978, e foi deseñador de produto en Cerámicas do Castro, do Grupo Sargadelos, entre os anos 1980 e 2010.

Como debuxante da natureza, foi autor de ilustracións nas guías de campo de Galicia de aves, árbores, fentos, fungos, anfibios e réptiles, mamíferos, macroalgas e libélulas entre outras. Algunhas destas guías adaptáronse a outros idiomas.