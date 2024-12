O Nadal en Ares: unha ampla oferta con concertos, cabalgatas, obradoiros tematizados e moito deporte

A Concellaría de Cultura e Deportes de Ares presentou este xoves a programación navideña para o vindeiro mes de decembro e primeiros compases de xaneiro.

Despois do acendido da iluminación de Nadal este mércores pasado, Ares somerxerase nunha celebración que aglutina actividades culturais, deportivas e para a mocidade, a maiores dos tradicionais eventos asentados na vila, como é o caso do XIII Certame de Panxoliñas (22 de decembro) ou as Cabalgatas de Papá Noel (24 de decembro) e a de Reis Magos (5 de xaneiro).

No apartado cultural, haberá unha gran presenza da música, con espectáculos e concertos entre a Igrexa San Xosé de Ares e a Alianza Aresana, no que a veciñanza poderá gozar, entre outros, da narración oral e melodías de Tarabela Creativa ou as voces dos Coros Infantil e Coro Xove da Orquestra Sinfónica de Galicia.

A área de Cultura do Concello tamén incorpora unha ampla oferta de obradoiros tematizados, con manualidades de Nadal, deseño de postais ou pastelería creativa, e outras iniciativas para os máis pequenos, como xogos buscapistas ou karaoke, que encherán de movemento a Biblioteca Municipal da vila.

Con todo, é necesario lembrar que os obradoiros culturais requiren de reserva previa o luns, 9 de decembro, a partir das 18:00 horas na páxina web www.concellodeares.gal, e terán un custe de 3 euros, agás o de pastelería creativa, que ascende a 6 euros.

OFERTA DEPORTIVA

Xunto co apartado lúdico-cultural, o Concello vén de deseñar unha programación centrada na dinamización deportiva da veciñanza. Diversificarase a oferta polas contornas de Chanteiro, Cervás e Caamouco grazas aos Xogos nas parroquias; haberá espazo para descubrir Ares nunha das novidades deste ano, a I Ruta Ciclista Popular do sábado, 28 de decembro, accesible para as familias pola súa dificultade baixa; os e as corredoras volverán a percorrer Ares e Mugardos na XIX Carreira Popular de Fin de Ano (29 de decembro) e, finalmente, a veciñanza poderá despedirse do 2024 a ritmo de zumba (31 de decembro) na Praza da Constitución.

Tamén estas programacións precisarán de inscrición previa na web municipal, no apartado de Vive o Nadal, vive Ares, agás a XIX Carreira de Fin de Ano, cuxa reserva se realiza na páxina web www.carreirasgalegas.com, cun prezo de 5 euros.

CAMPIONATOS E OBRADOIROS NA CASA DA XUVENTUDE

A mocidade aresá contará coas súas propias actividades na Casa da Xuventude municipal entre os campionatos e obradoiros que se materializarán nesta instalación pública.

Dende o 23 de decembro e até o 3 de xaneiro, en diferentes datas haberá a posibilidade de participar en torneos de tenis de mesa, futbolín, xogos en rede e eSport ou billar, mais tamén formarse en cuestións directamente vencelladas coas Tecnoloxías da Información e Comunicación (TICs) dentro dos obradoiros de Software Libre ou de Ocio e Operacións na Internet, sempre en horario de mañá, de 10:00 a 14:00 horas.

Todas estas actividades terán o seu proceso de reserva previa tanto presencial, na propia Casa da Xuventude, como telemática no sitio web do Concello a Ares, a partir do vindeiro luns día 9 de decembro.