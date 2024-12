Axenda en Narón do 05 ao 07 de decembro

Xoves 5 de decembro de 2024

Actividade: Acendido do alumeado de Nadal Hora: 19:00 horas Lugar: Xardíns da residencia San José de Piñeiros

O Concello de Narón acenderá hoxe o alumeado de Nadal nos xardíns da residencia San José. No acto actuarán o Grupo de cantareiras do Padroado da Cultura, haberá elfos e serviranse castañas asadas de balde.

Venres 6 de decembro de 2024

Actividade: Campionato galego de seleccións comarcais de fútbol sala (fase previa da zona norte) Hora e lugar: De 9:30 a 14:00 e dende as 16:30 ata as 20:00 no pavillón Campo da Serra De 10:00 a 14:00 e dende as 16:30 ata as 20:00 no pavillón da Gándara

Uns 300 deportistas participan neste evento deportivo organizado pola RFGF e no que colabora, entre outros, o Concello de Narón.