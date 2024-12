III San Silvestre Concello de Neda

Dentro de la programación especial de Navidad, el Ayuntamiento de Neda organiza este año su tercera San Silvestre. La cita tendrá lugar, como siempre, el 31 de diciembre, con salida y llegada en la pista polideportiva de O Roxal. La prueba, que ha abierto su plazo de inscripción, está incluida en el calendario oficial de la Federación Gallega de Atletismo, y forma parte también del “X Circuito de la Diputación de A Coruña”.

Hasta el día 20 de diciembre, a las 23.59 horas, todos los atletas, federados o no, que deseen participar deben anotarse en la web www.carreirasgalegas.com, donde también se podrá consultar el reglamento de la carrera. Solo los mayores de edad tendrán que abonar la cuota de inscripción de 6 euros, para los menores es gratuito.

La prueba absoluta, que arranca a las 10.30 horas, tendrá un recorrido aproximado de 5,4 kilómetros por asfalto (tiempo máximo de 45 minutos). Con anterioridad, a partir de las 10 horas, se desarrollarán las pruebas del resto de las categorías. En sub 16 y sub 14 la distancia a recorrer será de 1,4 km, y en las categorías sub 12 y sub 10 (nacidos

entre 2014-2016) deberán correr 700 metros. Recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría, masculina y femenina.

Desde el Ayuntamiento animan a las personas aficionadas al atletismo de toda la comarca a despedir este 2024 corriendo junto al Belelle. La carrera reunía el pasado año, a pesar de la lluvia, alrededor de 180 deportistas. La retirada de dorsales se desarrollará desde una hora antes del inicio de la carrera, que discurrirá por la zona de O Roxal.