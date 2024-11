Cerdido celebra o Día do Maior

A área recreativa O Castro acolleu un ano máis o Día do Maior de Cerdido, un evento organizado polo Concello e a Asociación Cultural Albar Quercus no que a xente maior da localidade puido gozar de numerosas actividades.

A xornada deu comezo desde primeira hora da tarde coa representación da obra teatral ‘Comedia Bífida’, por conta do grupo de teatro ‘terras de Outes’, a continuación serviuse unha merenda con chocolate de balde para todas as persoas asistentes e finalmente a música en directo do Trío Bohemia despediu a tarde facendo bailar aos participantes.

Na xornada, Herminia, das Cabanas, recibiu un premio en recoñecemento por ser a asistente de maior idade aos seus 92 anos.