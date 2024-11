El grupo municipal socialista pide al gobierno local, al que titula de «chapucero y errático», «ejecute» el ascensor del Cantón

El grupo municipal socialista informa que ha solicitado, una vez más, en la comisión de Urbanismo información sobre el estado de tramitación del proyecto para ejecutar la obra de instalación de un ascensor en el aparcamiento del Cantón.

Indican en un comunicado que «La respuesta del gobierno de Rey Varela fue que estaba estudiando el procedimiento para la instalación del mismo. Cabe recordar que el pasado 15 de agosto de 2023, el alcalde de Ferrol anunciaba en rueda de prensa la inclusión de una partida para la ejecución de este proyecto, y un año y medio después, no solo no ejecutaron la obra, sino que no cuentan con el proyecto ni tienen claro el procedimiento administrativo acomodado para hacer realidad esta necesidad».

El concejal socialista Julián Reina manifestó que «no es propio de un «gobierno serio y responsable, como Rey Varela autocalifica al gobierno que preside, que un año y medio después de contar con la partida no sepan ni por donde empezar». «Es más bien propio de un gobierno chapucero y errático«, dijo.

Señalan que «En la misma comisión, Reina solicitó que se revise el motivo del hundimiento de las tapas de registro de la calle Iglesia, en el tramo del Jofre hasta el Callao. Es evidente que debe existir algún problema porque no puede ser que hayan hundido en menos de un año más de diez tapas desde la apertura de la calle», afirmó.

Finaliza el comunicado indicando que «El grupo socialista solicita que se desbloquee esta actuación autobloqueada por el propio Rey Varela, y reiteramos nuestra disposición para ayudar, ya que la ciudadanía no tiene por que soportar las consecuencias de la paralización del actual gobierno».