Señor Mato, bájese de una vez del carro y tome una tila doble-(José L-Álvarez)

José Luís Álvarez-

Esta semana hemos conocido unos datos que los ciudadanos nos hacen sentir orgullosos de nuestra ciudad y que vemos que Ferrol está cambiando, o como dice el alcalde de Ferrol, Ferrol está en movimiento. Al ya conocido dato de la rotura de la tendencia negativa en la población de Ferrol (El año pasado por fin se consiguió aumentar la población volviendo a superar los 64.000 habitantes), estos días se conocían dos nuevos datos que arrojan esperanza para una ciudad a la que muchos ya daban por perdida.

Según datos que he podido recabar recientemente, en el último año las licencias de obra mayor se incrementaron un 34%, las rehabilitaciones integrales de edificios aumentaron un 61% y las rehabilitaciones interiores crecieron un 29%. A eso tenemos que sumarle que según datos de la Encuesta de Población Activa, Ferrol es la ciudad de Galicia con menor tasa de paro (un 6%), consiguiendo la tasa más baja de la historia de la ciudad y un hito que nunca antes había sucedido que era que Ferrol fuera la ciudad de Galicia con la tasa de paro más baja de todas las ciudades.

Todos estos datos, junto al cambio que se percibe en la ciudad, haría que cualquier ferrolano se sintiera orgulloso y seguir apostando por su ciudad, pero como ya hemos visto, nos gusta siempre tirar piedras contra nuestro tejado, o como se suele decir poner palos sobre las ruedas.

En el momento de mayor expansión y crecimiento de la ciudad, cuando los ferrolanos más nos sentimos orgullosos de ser ferrolanos, siempre hay alguno o alguna que no puede soportarlo por sus egos y prepotencias al creerse por encima del resto. Esta semana hemos leído dos declaraciones de dos políticos que en lugar de arrimar el hombro, a lo que se dedican es a intentar poner la zancadilla. Estoy hablando de la pluriempleada Eva Martínez, Concejala a medio plazo en el Concello de Ferrol, ya que trabaja 4 días en Madrid y 1 en el ayuntamiento (pero luego se le llena la boca de criticar a otros por ir 1 día), y el desaparecido Ángel Mato (dicen que es Portavoz del PSOE, pero el ayuntamiento solo lo pisa los días que hay pleno y las comisiones parece que son como el ajo para los vampiros…). En el pasado pleno, que seguí por internet pude observar como en el momento en el que se trataba sobre el problema de los trabajadores de los autobuses urbanos el ex alcalde , justo en ese momento, decidió abandonar el salón de sesiones, viva la O de las siglas de su partido. Ya se sabía la lucha interna en el Partido Socialista desde que los ferrolanos le dijeron que no los querían y le volvieron a dar un resultado histórico a Rey Varela consiguiendo la 2ª mayoría absoluta de la ciudad, pero ahora esa lucha interna la llevan a lo público utilizando la ciudad como su juguete roto para ver quien es mas “guay”. Lucha que lleva a veces el tapar a alguna por aquello de que no vaya a ponerse en peligro la continuidad en el sillón. No se olvide señor Mato de alguna dimisión sonada durante su mandato de una de las pocas ediles socialistas que actuaba con lealtad al pueblo, a la ciudadanía, y que tras ver lo que veía decidió abandonar por la puerta grande, pero en silencio y buenas formas, toda una señora, y sin buscar puertas giratorias, ¡ya sabe a qué me refiero!

Están utilizando los mismos métodos de la precampaña electoral esos a los que su líder llama fango.

Esta semana hemos asistido al circo de las hipocresías, hemos visto como se criticaba al Gobierno local diciendo de que carecer de proyecto turístico, de no hacer nada por el turismo, de que mal va todo… y el lunes se presenta un proyecto (que por incompetencia o por no saber), el anterior gobierno no dio hecho y éste acaba de hacerlo realidad como es dotar al Castillo de San Felipe de una cafetería “con luz” y para rehabilitar distintas zonas del Castillo, y ya salen diciendo que si ese proyecto es mío, que si muy mal todo, etc etc. Y claro, si uno sale, como no va a salir el otro (no vayan a pensar que ya no está) y aparece diciendo que esta ciudad tiene un gobierno caótico, que todo está muy mal y que claro, esos grandes datos que salen a la luz ahora es gracias a él y a nadie mas. ¡Está endiosado|

Leyendo esos comentarios y viendo esas actitudes, es normal que la ciudad estuviera como estaba, hasta que el político se de cuenta que los proyectos no son de ellos, que no son de su propiedad. Hasta que se quiten de encima los egos y el “y tu mas” y se den cuenta que los proyectos son del pueblo, son de Ferrol, que lo que es bueno para la ciudad es bueno para todos, y que el estar todo el día hablando negativamente de ella lo único que ocasiona es que la gente se vaya y no quiera venir… Ferrol no cambiará su dinámica.

Por suerte ahora estamos viendo un gobierno que ha aprendido de los errores del pasado y que está abierto a la sociedad, que los escucha y que cuenta con su opinión, que no dice “gracias a mi trabajo Ferrol está creciendo”, que no habla en primera persona, sino que habla de Ferrol, Ferrol y solo Ferrol. Posiblemente gracias a eso, la ciudad ha cambiado su dinámica pesimista y negativa y está encarándosela una dinámica de crecimiento y revitalización.

Y mientras la mayoría estamos ilusionados con esta nueva etapa para la ciudad, los que pretenden mostrar una imagen negativa y utilizar a Ferrol como arma política por sus propios intereses y guerras internas solo les queda tomarse una tila, eso sí, que sea doble.

Señor Mato, no se olvide que , y repito palabra, que los ciudadanos tampoco olvidan. Que su prepotencia, que a veces el no conformarse con la realidad llega a ser una enfermedad. Que el vivir del pasado cuando éste ha sido tan negro como la noche triste de Cortés no es positivo. No se olvide que a usted lo han dejado de lado sin condecorarlo con un puesto destacable tras su fracaso electoral en el que se oyeron peticiones de dimisiones. Y así únicamente le pido que de vez en cuando deje de mirarse al espejo . ¿recuerda lo de la madrastra de Blancanieves?. Era una mujer orgullosa y arrogante, y no podía soportar que nadie la superara en belleza. Tenía un espejo maravilloso y cuando se ponía frente a él, mirándose le preguntaba «Espejito, ¿Quién es la más hermosa de esta región?». Si tuvo la fortuna de leer a los Hermanos Grimm ya sabe la respuesta. ¡Bájese de una vez del carro y tome una tila doble!