Medicións de glucemia no Hospital Marcide de Ferrol, no Día Mundial da Diabetes

Máis de 30 estudantes dos graos en Enfermaría e Podoloxía do Campus Industrial de Ferrol participaron este xoves, 14 de novembro, nos actos de conmemoración do Día Mundial da Diabetes que organizou a Asociación de Diabéticos de Ferrolterra no Hospital Arquitecto Marcide, integrado no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Ao longo da xornada, o alumando da Facultade de Enfermaría e Podoloxía realizou máis de 13 exploracións de pé diabético e preto de 108 medicións de glucemia e de tensión arterial baixo a supervisión dos profesores Pedro Gil Manso, Emma Rodríguez Maseda e Alba Elena Martínez Santos.