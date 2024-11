A pista polideportiva de Doso, Narón, acolle a tradicional “recreación da esfolla”

A parroquia de Doso, Narón, acolle este sábado 16 a tradicional recreación da esfolla, unha cita que terá lugar a partir das 17.00 horas na pista polideportiva.

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, presentou a convocatoria acompañada por Carmen López, Ofelia López, Tarsilia Rodríguez, Margarita Aneiros e Pepucha Calvo, veciñas da parroquia que se encargarán de cociñar o chocolate que se servirá, de balde, durante a tarde ás persoas que desexen degustalo.

A programación prevista dará comezo ás 17.00 horas na pista polideportiva de Doso, onde baixo unha carpa instalada para a ocasión na pista polideportiva desenvolverase un obradoiro de bonecos de follas de maínzo e haberá unha exposición dos realizados nos centros de ensino da cidade, organizados dende o Padroado da Cultura.

En total, preto de 450 escolares de quinto e sexto curso de educación Primaria dos colexios Ayala, Santiago Apóstol, A Solaina, Ponte de Xuvia, Virxe do Mar e O Feal participaron nestes obradoiros. Para ambientar a xornada actuarán os grupos de música e danza tradicional do Padroado da Cultura.

A continuación, sobre as 18:30 horas, iniciarase a esfolla do maínzo, na que poden participar todas as persoas que o desexen. E haberá tamén un concurso de sobremesas, ao que poderán presentar as súas elaboracións as persoas que o desexen. Estas serán valoradas por un xurado sobre as 19.00 horas e a continuación repartiranse para degustar entre o público asistente ao acto.

A quinta edición do “campionato mundial de debagado de maínzo” é outro dos atractivos do programa deste evento cultural, dende as 20.00 horas aproximadamente os participantes competirán para debagar nun tempo determinado a maior cantidade posible.

O apartado musical contará tamén coa actuación da charanga Alxibeira, e pechará a programación a agrupación Pan.Sen.Fron. Dende a entidade veciñal e o Concello animaron á cidadanía a acudir á recreación da esfolla en Doso, naqueles casos que o consideren, vestidos con roupas propias do século XX para ambientar esta celebración.

A alcaldesa destacou o labor que realiza ao longo do ano a asociación de Veciños “A Naveira”, de Doso e, en particular, por manter viva esta celebración xunto co Padroado da Cultura e veciños da parroquia.