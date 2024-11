La biblioteca de la poetisa Julia Uceda, permanecerá en Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado del obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, y del concejal de Cultura, José Ponte Far, reveló que la biblioteca de la poetisa Julia Uceda, fallecida el pasado mes de julio, quedará en Ferrol.

“Anunciamos algo importante para a cidade como é apostar pola cultura e nesta iniciativa unímonos o Concello de Ferrol e Diócese de Mondoñedo-Ferrol”.»Xuntos» avanzó el regidor «levaremos a cabo importantes proxectos de recuperación do patrimonio e tamén de conservación do mesmo, no que podemos incluír esta doazón da biblioteca de Uceda».

Rey Varela agradeció las gestiones llevadas a cabo por el concejal de Cultura para que estos fondos hayan quedado en la ciudad. “Non hai nada máis bonito que recibir esta biblioteca, grazas a Julia e á súa familia por este acto tan

xeneroso”. Y señaló que “a biblioteca que estamos a acoller non é só un simple conxunto de libros, senón un verdadeiro tesouro que nos permitirá seguir compartindo as palabras e os pensamentos de Julia con futuras xeracións”.

La poeta, premio Nacional de Poesía, tenía en su casa de Serantes una gran biblioteca, variada y diversa, propia de una lectora ávida, deseosa de seguir aprendiendo cada día. Rey Varela reveló que le gustaban los autores clásicos y modernos, y “podemos ver que unha parte importante dos seus fondos estaban adicados á poesía cunha selección de obras do escritor Ramón J. Sender, un dos seus favoritos, e de José Hierro, o seu poeta máis preciado”.

Entre los ejemplares se encuentran los libros más antiguos y fundamentales para la cultura de la humanidad como Epopeya de Gilgamesh, El Mahabarata, la Biblia o Corán, entre otros, además de libros en castellano y en inglés. También libros infantiles, de cocina, sobre la música, geografía, filosofía, política, ciencias sociales, arte, pintura…

El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, reveló que en la casa de la poeta “había catro estanterías cheas de libros moi interesantes e importantes e todos non cabían en dependencias municipais”. Por eso, “en vez de fragmentar a biblioteca decidimos buscar a alguén que se fixera cargo de toda ela e non hai ninguén mellor que a Diócese para albergar todos estes fondos”, avanzó.

Así compartirán espacio con los libros ya donados a la Diócesis por el escritor Fernando Bores, íntimo amigo de Julia Uceda y ambos promotores del Premio Esquío de poesía de Ferrol, y también habrá un espacio para los libros de medicina del psiquiatra Rafael Palacios, esposo de Julia Uceda, que falleció hace años.

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol agradeció este generoso gesto de la poeta. “A biblioteca de Julia non sairá de Ferrol e porase ao servizo da cidadanía, é unha gran noticia que este legado fique aquí”.

García Cadiñanos recordó el importante papel de la Iglesia durante siglos en la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural, poniendo como ejemplo la biblioteca que tiene en la Diócesis de Mondoñedo y también en el seminario de la catedral, a la que se suma a de la Domus Ecclesiae en Ferrol, que albergará todos los fondos donados por la poeta y su familia.

Para finalizar, el alcalde de Ferrol afirmó que “Julia estaría moi satisfeita de ver que a súa biblioteca compartirá espazo coa do seu amigo Fernando Bores, e as dúas na cidade que a acolleu durante cinco décadas”.