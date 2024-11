Rivas, presenta a VI Ciberliga Nacional de retos no ciberespazo

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, participou esta semana na presentación da VI Ciberliga Nacional de retos no ciberespazo que organiza a Garda Civil.

A presentación tivo lugar no IES Alfredo Brañas de Carballo, e contou coa participación do alumnado de 4º da ESO que son aos que se dirixe modalidade pre-amateur creada na anterior convocatoria.

Son un total de 51 os centros educativos de Galicia que poden inscribir aos seus equipos, antes do 22 de novembro, a través da web ­ www.ligagc.com . Os equipos estarán compostos preferiblemente por 4, que disputarán a fase clasificatoria en Galicia entre o 25 o 29 de novembro nos propios centros educativos. Os institutos clasificados disputarán a final no Centro Universitario da Garda Civil de Aranjuez no mes de marzo de 2025.

A subdelegada indicou que con esta competición, a Garda Civil pretende concienciar á xuventude sobre o uso seguro e responsable das novas tecnoloxías, así como potenciar o coñecemento e premiar o talento no ámbito da ciberseguridade. O alumnado participante terá que enfrontarse, e tratar de resolver, unha serie de ciber-retos que simulan situacións reais que poden atoparse cando navegan por internet. E para resolvelos deberán empregar todas as súas habilidades, traballando en equipo e poñendo en práctica as ensinanzas recibidas, especialmente na acción formativa que se desenvolve de maneira previa á competición.

Durante a súa intervención, María Rivas sinalou que “a ciberseguridade constrúese e debe mellorarse día a día”, sente este o único xeito de enfrontar as novas ameazas que van xurdindo. “Os hackers cada vez actúan cun maior nivel de sofisticación, e necesitamos protexer a información e os sistemas. Isto lévanos á necesidade de implementar medidas de seguridade cada día máis robustas e para conseguilo é fundamental a formación e a incorporación de talento”.

A subdelegada recordou que “a ciberdelincuencia non é algo que lle pasa aos demais. Todas e todos estamos en risco. Por tal motivo é fundamental formarse xa que canto máis preparados e preparadas estamos, mellor podemos autoprotexernos ao tempo que contribuímos a crear unha internet máis segura”.

Finalmente convidou a todos os centros educativos e ao alumnado de 4º da ESO a participar na “National Cyber League” da Garda Civil para contribuír dende a mocidade a crear entre todas e todos esa internet máis segura, aproveitando a competición para aprender máis sobre ciberseguridade, superar retos, e tamén divertirse e competir en equipo.

A quinta edición (ano 2023) implementou a modalidade pre-ameteur, para alumnos de 4º curso da ESO, cun proxecto piloto nas Comunidade Autónomas de Galicia, Castela a Mancha e Madrid. A participación chegou a máis de 4.000 alumnas e alumnos de 4º da ESO das 4 Comunidade participantes nesa primeira convocatoria.

Na sexta edición (2024) ademais de continuar coas modalidades amateur e para profesionais das forzas de seguridade, afiánzase a pre-amateur, aumentando a nove as Comunidades Autónomas nas que os alumnos de 4º da ESO demostrarán as súas habilidades e coñecementos. Ademais das Comunidades Autónomas do ano 2023, este ano únense Cantabria, Castela e León, Estremadura, Illas Baleares, Illas Canarias e Navarra.

No acto de presentación da Ciberliga, a subdelegada estivo acompañada polo Xeneral Xefe de Zona de Galicia da Garda Civil, Miguel González Arias; o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero; a Directora Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández e a Directora do IES Alfredo Brañas, Mónica Mariño.