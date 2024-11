O CIRS de Cervás, Ares, celebra actos do Centenario

O CIRS (Centro Instrutivo, Recreativo e Social) de Cervás disponse a celebrar unha intensa programación para esta fin de semana, dentro das actividades que está a desenvolver co gallo da celebración do Centenario da fundación da entidade, no ano 1924.

Na programación, centrada nas tradicións do samaín e magostos, o venres día 8 a partir das 20 horas celebraráse outra nova edición do“Roteiro das ánimas polos camiños de Cervás”; cunha comitiva que percorrerá camiños da parroquia nos que irán aparecendo misteriosas persoaxes. Unha actividade que chega á terceira edición, e na que en anos anteriores participou numerosa veciñanza, especialmente crianzas.

Ao día seguinte, sábado 9, terá lugar a última das andainas que, baixo o epígrafe de “100 qm para 100 anos” desenvolveuse desde o pasado mes de Agosto con tres etapas: a primeira entre Espasante e O barqueiro, a segunda e terceira (suspendidas daquela polo mal tempo) entre Laxe-Arou-Camariñas; e a terceira entre os concellos de Miño e Ares, celebrada o pasado 14 de outubro.

Esta cuarta etapa, a derradeira, desenvolveráse polas ribeiras de Cervás, partindo ás 9 da mañá do local do CIRS e percorrendo todo o litoral de Cervás e Chanteiro, para subir logo á zona de Montefaro e rematar finalmente nun pequeno xantar das persoas participantes no local da sociedade.

Como remate da xornada, celebraráse o tradicional magosto a partir das 20 h, nos que as persoas participantes poderán degustar castañas, liscos e das tradicionais “mariquitas”; acompañadas de bebida e arrufada pola música tradicional.