O Campus de Ferrol acolle o ciclo conferencias da Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos

O Salón de Actos Concepción Arenal do Campus Industrial de Ferrol acolle, este mércores 6 de novembro, ás 18:00 horas, o relatorio do presidente do Consello da Organización Marítima Internacional.

O Salón de Actos Concepción Arenal do Campus Industrial de Ferrol acollerá o relatorio do presidente do Consello da Organización Marítima Internacional, Víctor Jiménez, quen inaugura o Ciclo de Conferencias 2024/25 da Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos que promove a Universidade da Coruña xunto con Navantia e dirixen a profesora da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Ana Álvarez, e o responsable de programa en Navantia Seanergies, Fernando Lago.

O programa do Ciclo de Conferencias da Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos para este curso académico inclúe o relatorio do Catedrático de Enxeñaría Portuaria e Martítima da Universidade da Coruña, Enrique Peña, programado para o vindeiro mércores 27 de novembro.

Xa en 2025, terán lugar a conferencia do xerente da Fundación Exponav, Rafael Suárez, e a do responsable de Transformación Dixital e Industrial en Navantia Ría de Ferrol, Rafael Morgade, xunto co responsable de Produción en Navantia Ría de Ferrol, Raúl Rico.

Todos os relatorios poderán seguirse en liña a través da páxina web www.catedracosmealvarez.com