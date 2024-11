Editorial-Los políticos deben “ponerse las pilas” y buscar solución definitiva a los servicios de bomberos y GES

Lo que está ocurriendo con el tema de los Bomberos a nivel de la zona norte llega casi al colmo, a algo incomprensible en pleno siglo XXI, y nos retrotrae a épocas pasadas, que curiosamente se podían calificar de mejores.

¿A qué es debido lo que está ocurriendo?. ¿Factores políticos más que económicos? ¿Los dos a la vez?¿Personalismos?.

Y todo quizás por la falta de diálogo, tanto entre “las autoridades” como el contar con los perjudicados , las gentes que atienden los distintos servicios en esta zona.

Miren, en la zona norte se cuenta con un parque de Bomberos en Ferrol, con otro en Narón, con otro en As Pontes y los Grupos de Emerxencias Supramunicipales de Mugardos y Ortigueira.

Pues el colmo ha llegado en la madrugada de este viernes, día 31 de octubre, cuando para atender un incendio en una nave industrial en el concello de Cariño han tenido que trasladarse a sofocar el fuego los efectivos del GES de Mugardos, ¡ si, como lo leen!, han tenido que hace un largo viaje dos efectivos de Mugardos con su coche de servicio, para apoyar a los otros dos efectivos del GES de Ortigueira, mientras el parque de los Bomberos de As Pontes permanecía cerrado y los bomberos de Ferrol , al no haber acuerdo final con el Consorcio, no salen del área municipal, salvo casos muy muy graves. Otro caso sangrante es el que los Bomberos do Eume hayan tenido que trasladarse desde As Pontes a Ares, cuando hay otros servicios de socorro más cercanos. Incomprensible.

Hasta diríamos que se incumple la ley con unas plantillas tan mínimas que a veces, como es el caso de As Pontes, tienen que acudir bomberos de otros centros de la provincia para cumplir con el personal mínimo de guardia.

Es hora ya de que los políticos atiendan reivindicaciones, se dejen de paños calientes, pisen el acelerador, porque parece que no tienen prisa en solucionarlo y por lo menos “cumplan y hagan cumplir” con las condiciones mínimas de esos grupos, ya que no puede ser que los los GES y los Bomberos do Eume cuenten con una plantilla de guardia tan escasa que es imposible atender cualquier servicio fuera de su base, y no es posible que Ferrol, en donde se anuncia un aumento de la plantilla, no pueda acudir , por ejemplo a sofocar un incendio o atender un accidente en el municipio de Fene, o Neda y tengan que asistir los de As Pontes, si pueden,, o los dos efectivos de Mugardos y mientras los de Narón permanecen en sus puestos por no existir ese tan necesario acuerdo provincial “donde entren todos”.

Señores políticos, de uno y otro color,…”deben ponerse las pilas”. Aumento claro de plantillas, atención a las necesidades más urgentes de material, mejoras en las instalaciones, y sobre todo un poco de atención a los que en cualquier momento pueden ser “ángeles salvadores”. Y aquí nos referimos a Xunta de Galicia, Diputación y concellos y en especial al Consorcio Provincial .¿Sonará la campana por casualidad?