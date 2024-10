El PSOE de Ferrol les dió la espalda a los mayores en su día de homenaje-(José Carlos Enríquez)

José Carlos Enríquez Díaz

Galicia Ártabra nos ofrecía información sobre «un emotivo acto celebrado en la tarde de este miércoles, día 30, en el teatro Jofre la concejalía de Política Social e Inclusión del concello de Ferrol puso el cierre a las distintas actividades que se vinieron realizando en nuestra ciudad durante todo el mes de octubre con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre el papel de las personas mayores y promover su inclusión y participación activa en la sociedad.

Fue un acto intenso, lleno de atención hacia nuestros mayores, y que se vio un poco empañado por el recuerdo a las víctimas de la DANA, por lo que la parte musical, que estaría a cargo de la rondalla Só Elas no se llevó a efecto y en el que al final del mismo se pidió a todos los asistentes, todos puestos en pie, que se guardase un minuto de silencio por los fallecidos.

La parte primera del programa previsto fue llevada con maestría por Joaquín Enríquez, señalando que «hoxe temos a honra de rendir un merecido homenaxe a todas as nosas centenarias .A continuación tomó la palabra Rubén Riós, director, actor y activista social quien presentó el video «Os nosos centenar100s»

Y ya seguidamente se procedió a la entrega de recuerdos, la figura de Sargadelos dedicada a Torrente Ballester, con las «cuatro protagonistas» en el escenario acompañadas por Rosa Martínez Beceiro junto con María del Carmen Pieltain Fernández (PP), María do Mar López González (BNG) y Nerea Purriños Carballeira (FeC )».

Sorprendentemente, el grupo municipal del PSOE en Ferrol fue el único que no estuvo presente en este acto de homenaje a los mayores centenarios. Este evento, dedicado a rendir tributo a quienes han alcanzado un siglo de vida, contó con la asistencia de representantes de otros partidos, a pesar de sus recursos más limitados en cuanto a concejales: el BNG, con solo tres ediles, envió a uno de sus miembros, y Ferrol en Común, con dos concejales, también estuvo representado. Sin embargo, de los siete concejales que el PSOE tiene en el pleno, ninguno se presentó en la ceremonia.

Este hecho ha generado desconcierto entre los ciudadanos, ya que el PSOE suele abanderar las políticas de servicios sociales y cercanía a las personas mayores en sus discursos y propuestas. A pesar de contar con el grupo municipal más numeroso de la oposición, fue precisamente el PSOE quien se ausentó, un detalle que muchos ven como incoherente con su compromiso con el bienestar de los mayores y sus familias.

Así pues, el homenaje a los mayores, se convirtió en un emotivo recordatorio de la importancia de quienes han dedicado su vida al crecimiento y bienestar de nuestra comunidad. Sin embargo, la nota amarga del evento fue la ausencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) local, cuya inasistencia no ha pasado desapercibida para los ciudadanos.

Ferrol es una ciudad construida gracias al esfuerzo de generaciones de trabajadores y trabajadoras que con su dedicación moldearon la ciudad actual. Esta celebración no solo es un evento simbólico, sino una oportunidad de agradecer a quienes dedicaron su vida a Ferrol y aportar una visión de respeto hacia la vejez y la dignidad.

La ausencia del PSOE en este homenaje es, para muchos, una señal de desprecio hacia un colectivo que merece más reconocimiento que nunca. En un país con una población envejecida y donde los derechos de los mayores se encuentran constantemente en riesgo, el desinterés del PSOE por un evento tan emblemático sugiere que no tiene a los mayores entre sus prioridades.

El PSOE ha demostrado, una vez más, una falta de sensibilidad hacia aquellos que construyeron el presente. En tiempos en los que la atención y el apoyo hacia la tercera edad deberían ser una bandera de todas las formaciones políticas, su falta de presencia en el homenaje es una muestra de su desconexión con las necesidades y derechos de los mayores.

Cabe preguntarse por qué, en un acto de homenaje tan simbólico, un grupo con experiencia en políticas de atención y servicios sociales como el PSOE haya sido el único en no enviar ningún representante. La falta de asistencia de sus ediles ha levantado, como digo, críticas entre algunos sectores de la población, quienes consideran que su ausencia contradice los principios de atención y respeto hacia las personas mayores que el partido asegura defender.

La ausencia del PSOE no solo ha sido un golpe para los homenajeados, sino que también ha generado una reacción airada entre familiares y ciudadanos de Ferrol que asistieron al acto. ¿Cómo es posible que no haya ni un representante del PSOE en algo tan importante?’ se preguntaba un asistente visiblemente indignado. Estas actitudes no hacen más que aumentar la desconfianza y el desapego de los ciudadanos hacia el partido, que parece cada vez más desconectado de las preocupaciones reales de la gente.

El PSOE de Ferrol debería reflexionar seriamente sobre el mensaje que envía con estas ausencias. En tiempos en los que tanto se habla de derechos, solidaridad y justicia, la falta de apoyo a los mayores en una celebración que honra sus contribuciones deja en claro las prioridades del partido. Los ferrolanos, y en especial nuestros mayores, merecen algo mejor: un partido comprometido y presente, que les reconozca y valore de verdad.

Este episodio debería hacer reflexionar a Ángel Mato y a su equipo de colaboradores sobre el mensaje que está enviando a la ciudadanía. especialmente ahora que Eva Martínez Montero, quien ha estado a cargo de los asuntos sociales, se traslada a Madrid por causas laborales. Este cambio deja a Ángel Mato y a su equipo en una situación en la que deberían reflexionar sobre cómo seguir apoyando a la comunidad mayor, particularmente dado que los adultos mayores suelen depender de servicios locales de calidad para su bienestar.

La política debería ser un compromiso real y continuo, no una actuación en la temporada electoral. Los mayores, que han dado tanto a la comunidad, merecen un reconocimiento sincero, constante, y un compromiso que no dependa de intereses partidistas.

La ciudad de Ferrol necesita líderes que estén presentes y comprometidos, no solo en los actos públicos y en tiempos de elecciones, sino en todos los aspectos de la vida de nuestra comunidad.