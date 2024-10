La Armada recordó en Ferrol a los Caídos por la Patria

En el marco de la Festividad del Día de los Fieles Difuntos, las Fuerzas Armadas celebran el Día de los Caídos por la Patria. Por este motivo, la Armada ha celebrado a las doce de la mañana de este jueves, día 31 de octubre, en el cementerio municipal de Catabois de Ferrol, un acto de homenaje a los que dieron su vida por España al que contribuyó el buen tiempo reinante.

El acto fue presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Gonzalo Villar Rodríguez; al que acompañaba una representación de personal del Ejército de Tierra destinado en Ferrol, encabezada por el coronel del Ejército de Tierra Manuel de la Cruz Calderón, Director de la Residencia Militar El Baluarte, así como los Comandantes y Jefes de Unidades, Escuelas de Especialistas y Dependencias y Comandantes de Buques presentes en Ferrol, y los Jefes de Jefatura del Arsenal, oficiales, suboficiales y marinería, entre otros el Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ), el capitán de navío Manuel Aguirre González; el Comandante Jefe de la 31 Escuadrilla de Superficie, Jesús Viñas Barciela; el coronel del Tercio del Norte de Infantería de Marina, Antonio Palmero Romero; el Intendente de la Armada, Francisco José Miranda Martínez; los Comandantes-directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada, Escaño y Esengra, capitanes de navío, Tomás Luís Cordón Scharfhausen y José Luis Guevara Romero; el Comandante del Mando de las Unidades de Acción Marítima, capitán de fragata Javier García Yáñez; y el ayudante mayor del Arsenal, capitán de fragata Miguel López Reig,

También estuvieron presentes mandos de la Guardia Civil y de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS así como personal civil y familiares que mostraron su deseo de asistir.

Previamente a este acto de homenaje, se había oficiado a las once de la mañana una misa en la iglesia castrense de San Francisco por el eterno descanso de los que dieron su vida por España oficiada por el vicario castrense, Jairo González Rodríguez.

El acto dio comienzo el acto con la oración de responso, y el recuerdo «Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron.Por eso como valientes lucharon,y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera» realizándose seguidamente la ofrenda en la que depositó, una corona de laurel por parte del almirante del Arsenal y el coronel del Ejército de Tierra, ante el monolito de la Armada Española (MCMXLIL) en honra a los Caídos situada en un lateral de la zona del camposanto destinada a sepulturas de miembros de las fuerzas armadas mientras los asistentes cantaban “la muerte no es el final» a los acordes de la Unidad de Música del Tercio del Norte…… “Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz”

El vicario castrense rezó una oración por los fallecidos, «que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega», y tras las preces la Unidad de Música del Tercio del Norte interpretó el Toque de Oración a los caídos, al que siguió una descarga de fusilería a cargo de un piquete de la Infantería de Marina, dándose por concluido el acto.