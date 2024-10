Ferrol homenajeó a «nuestros centenarios» y hubo recuerdo para los fallecidos a causa de la Dana

Con un emotivo acto celebrado en la tarde de este miércoles, día 30, en el teatro Jofre la concejalía de Política Social e Inclusión del concello de Ferrol puso el cierre a las distintas actividades que se vinieron realizando en nuestra ciudad durante todo el mes de octubre con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre el papel de las personas mayores y promover su inclusión y participación activa en la sociedad.

Fue un acto intenso, lleno de atención hacia nuestros mayores, y que se vió un poco empañado por el recuerdo a las víctimas de la DANA, por lo que la parte musical, que estaría a cargo de la rondalla Só Elas no se llevó a efecto y en el que al final del mismo se pidió a todos los asistentes, todos puestos en pie, que se guardase un minuto de silencio por los fallecidos.

La parte primera del programa previsto fue llevada con maestría por Joaquín Enríquez, un ya colaborador en lides de presentación en todo lo que suponga cultura del concello, en favor de Ferrol, señalando que «hoxe temos a honra de rendir un merecido homenaxe a todas as nosas centenarias . Este día é unha oportunidade para recoñecer a sabeduria, a experiencia e a invaluable contribución que as nosas persoas maiores fan á nosa sociedade. A súa vida é un testimuño de superación, resistencias e amor, e hoxe queremos celebralo con eles con esta homenaxe. Xuntos imos honrar as súas historias e legados dos nosos centenarios. As nosas persoas maiores son unha fonte de inspiración para todos nós».

A continuación tomó la palabra Rubén Ríos, director, actor y activista social quien presentó el video «Os nosos cntenar100s» en el que se recogen cuatro entrevista a otras tantas centenarias. Un video que se proyectó seguidamente y que hizo saltarlas lágrimas a más de uno de los asistentes. Una pieza audiovisual del Ayuntamiento de Ferrol en la que entre sus objetivos está revelar los secretos de una vida longeva y feliz a través de historias reales narradas por cuatro centenarias de Ferrol: Carmiña Filgueira (100 años), María Quintás (107 años), Carmen Paz (102 años) y Ángela Matasáns (103 años).

Asimismo, el documental busca romper con los estereotipos que envuelven a la población adulta, reconocer su experiencia y sabiduría de vida y valorar el trabajo que realizan las personas dedicadas a su bienestar. Los testimonios recogidos se mostraron de manera ágil y dinámica que hizo que los asistentes al acto conectasen con las protagonistas.

Aplausos y más aplausos a los que siguieron la intervención de la concejal delegada de Política Social, Rosa Martínez Beceiro quien con fácil palabra y llegando al corazón de los asistentes supo poner en su sitio a la ciudad de Ferrol, una de las más envejecidas de toda España, «una ciudad en la que en el registro municipal figuran 56 personas con más de cien años. Pero no hay que olvidar que tenemos una ciudad amigable». Contó anécdotas de las cuatro homenajeadas «que representan a todas y todos los mayores de cien años de la ciudad» y relató algunos «secretos» de «unas vidas largas a través de historias reales». Habló de la necesidad de «eliminar prejuicios negativos cara al envejecimiento y de empoderar a las personas mayores mediante su reconocimiento y respeto por su experiencia y sabiduría».

Y ya seguidamente se procedió a la entrega recuerdos, la figura de Sargadelos dedicada a Torrente Ballester, con las «cuatro protagonistas» en el escenario acompañadas por Rosa Martínez Beceiro junto con María del Carmen Pieltain Fernández (PP), María do Mar López González (BNG) y Nerea Purriños Carballeira (FeC ).

Por parte del padrino de la Rondalla Só Elas, Emilio Romero Fabal , tras unas palabras muy «agarimosas» se les hizo entrega a las cuatro homenajeadas de una escarapela de recuerdo.

Hubo foto de familia ,y no actuó la rondalla Só Elas en señal de duelo y respeto por los fallecidos.

Y el acto terminó con un minuto de silencio, con todos los asistentes puestos en pie, «en memoria de todas las personas fallecidas en los sucesos a causa del temporal DANA, en apoyo a sus familiares y amigos, de los que perdieron su hogar y en la confianza de la pronta localización de los desaparecidos»