No habrá moción de censura en Mugardos al no lograrse un acuerdo entre BNG y PSOE con EU

No habrá moción de censura contra el gobierno del Partido Popular en Mugardos. Los tres partidos de la oposición no han encontrado una postura común según se desprende del comunicado del BNG después de una reunión convocada por los nacionalistas para la tarde de este lunes a la que no acudieron los representantes de EU.

EU ya había anunciado que no habría inconveniente en firmar la moción de censura pero que no aceptaba firmar los compromisos que exponía el BNG para una gobernabilidad «controlada» y para evitar que en algún momento la gobernabilidad de los tres grupos de la actual oposición se viese alterada al votar temas en contra.

Como ya se había informado el BNG proponía un gobierno «fuerte» con la alcaldía en la que estaría al frente su número uno Evaristo Deus.

EL COMUNICADO DEL BNG

A última hora de la tarde de este lunes el BNG enviaba un comunicado en el que hacía su valoración de la reunión mantenida esta misma tarde entre la agrupación nacionalista y el PSdeG-PSOE, una reunión , que como se señala, a la que no acudió EU-Mugardos, con el foco puesto en las negociaciones para articular un gobierno estable después de la posible moción de censura.

En la reunión el PSdeG-PSOE mostró su disposición para colaborar, siempre que la negociación fuera entre las tres fuerzas e incluyera compromisos claros de Esquerda Unida.

Falta de voluntad con crítica a EU

«La falta de voluntad de EU para sentarse a dialogar impide que la moción cuente con los apoyos y la estabilidad que Mugardos precisa para avanzar. Constatamos hoy mismo el desinterés total de Izquierda Unida de dotar de estabilidad a la villa, finalizando por fin con la situación crítica que vive el Ayuntamiento y nuestros vecinos y vecinas. No solo no asiste a la convocatoria, sino que se niega en rotundo a dialogar con el resto de fuerzas políticas de izquierdas para alcanzar unos compromisos mínimos que garanticen una gobernabilidad real y dar soluciones a la ciudadanía, sin improvisaciones ni cortoplacismo”, expone Evaristo Deus, cabeza de lista del BNG.

Para el Bloque, el contexto actual requiere de “valentía y coherencia para responder a las demandas del vecindario. Se precisa mirar más allá del propio interés partidista y del tacticismo político, algo que no está haciendo EU- Mugardos.»

No a la moción

En el comunicado se señala que «bajo la perspectiva de la agrupación nacionalista, no se trata de cambiar caras sin más. “Queremos que Mugardos tenga un gobierno que funcione, sin improvisaciones ni parálisis, y solo avanzaremos cuando haya un compromiso real”.» El BNG reitera su postura de priorizar los intereses de la villa y descarta realizar una moción que pueda desembocar en una situación similar a la actual sin garantías claras de mejora».

Continúa su valoración Evaristo Deus indicando que “contamos con una hoja de ruta clara, pero en la actualidad no sabemos que desea Esquerda Unida: si priman los intereses de su partido o los intereses de Mugardos. Su posición intransigente solo está contribuyendo a mantener la parálisis institucional y perjudicar al vecindario, negándose a establecer calquer tipo de contacto que vaya más allá de la suma de sus firmas para cambiar de alcalde. El momento de asumir responsabilidades y compromisos por Mugardos era ahora, sin juegos ni tácticas como las que estamos viviendo”, destaca Deus con rotundidad.

Gobernabilidad sólida

Exponen desde el Bloque que el proceso de diálogo “no es solo firmar una moción de censura, como proponen desde EU-Mugardos, desentendiéndose de lo demás desde la oposición y sin ningún tipo de disposición para trabajar en las medidas a ejecutar o adquirir compromisos de no-bloqueo”. “Es necesario dialogar, como estamos haciendo las dos fuerzas de izquierdas que sí se presentaron a esta reunión, BNG y PSdeG-PSOE, y comprometerse a no repetir errores del pasado que solo perjudicaron a la localidad”.

«Una vía abierta al diálogo y a la construcción de alternativas Aunque el BNG no seguirá adelante con la moción en las circunstancias actuales, reafirma su disposición a trabajar por un proyecto sólido para Mugardos, con un compromiso que vaya más allá del partidismo y de las tácticas cortoplacistas. El Bloque continúa abierto la cualquier propuesta que priorice el bienestar y la estabilidad del ayuntamiento, manteniendo siempre el diálogo como herramienta fundamental para mejorar la vida del vecindario». “Seguiremos trabajando por nuestra villa e insistimos en que el cambio que demanda la gente no puede esperar, pero tampoco puede realizarse sin unos bases firmes. Mugardos precisa estabilidad y gestión responsable, y nuestra puerta sigue abierta para cualquier propuesta que honre este compromiso con la ciudadanía”, concluye Evaristo Deus como representante de BNG.