El asfaltado en la carretera de Catabois, Ferrol, comenzará este año

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informó tras la Xunta de Gobierno local de la adjudicación de tres importantes actuaciones en materia de obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos de distintos barrios de la ciudad.

Se trata de las adjudicaciones de los aglomerados de la carretera de Catabois, entre la plaza de Canido y la carretera FE-13 (altura rotonda CHUF), de la calle doctor Baldomero Beceiro y de la obra de refuerzo y saneado del talud en la parcela de la Junta Vecinal de Doniños.

AGLOMERADO CARRETERA DE CATABOIS

Rey Varela recordó que “ampliamos a zona de actuación ata a rotonda do CHUF, nesta estrada tan transitada diariamente na que non se actuou dende a súa renovación en 2012”. Esta actuación de mejora prevista discurre exclusivamente en la zona de rodadura y en las zonas de aparcamiento de la carretera de Catabois, vía cedida por la Xunta de Galicia al Ayuntamiento de Ferrol y que en la actualidad presenta un evidente estado de deterioro, una situación que conlleva molestias al vecindario y a los vehículos que circulan por la dicha vía.

Las obras se llevarán a cabo en una superficie de 30.772 metros cuadrados y una longitud de casi tres kilómetros. Se trata de una de las principales zonas de acceso al núcleo urbano del ayuntamiento que es transitado por vehículos de todo tipo, por lo que su reparación resulta prioritaria, atendiendo a la importancia social y económica derivada de su uso.

A JGL Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta de adjudicación de esta obra a la empresa Canarga SL por un importe de 354.595,99 euros. La empresa propuso un incremento del plazo de garantía respeto del plazo mínimo (un año) previsto en los pliegos de cuatro años adicionales, por lo tanto, contará con una garantía de cinco años. El plazo de ejecución del contrato según lo dispuesto en los pliegos es de dos meses, desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo de la obra

CALLE BALDOMERO BECEIRO

Otro aglomerado muy demandado y pendiente desde hace varios años es el de la calle Doctor Baldomero Beceiro (POS 2022), que conecta el cruce de Serantes en dirección a Cobas y la carretera de Pazos. La longitud aproximada de esta intervención es de 750 metros y la superficie del ámbito de la actuación es de 2.650 metros cuadrados.

El vial se encuentra con un deteriorado firme con socavones de cierta profundidad y con pérdida de la capa de rodadura provocando molestias a los vecinos que sobre el que transita, principalmente, vehículos ligeros. “Vimos de aprobar a adxudicación do aglomerado desta rúa por un importe de 51.479 euros á empresa Canarga SL”, confirmó el alcalde. El plazo de ejecución del contrato es de un mes.

TALUD JUNTA VECINAL DONIÑOS

lA siguiente actuación para mejorar la calidad de vida de los vecinos es en el rural: y la aprobación de la adjudicación de la obra de refuerzo y saneado del talud en la parcela de la junta Vecinal de Doniños. “Estes traballos permitirán a reparación do muro, o reforzo da pendente mediante pedra escollera a media ladeira, conservando o camiño de serventía e novos caneiros de baixada e canalización de augas para garantir a duración e seguridade tanto do muro como do camiño”, avanzou o rexedor.

La empresa Sergonsa Servicios SL es la adjudicataria de los trabajos por un importe total de 200.084,39 euros y con un incremento del plazo de garantía respeto del plazo mínimo (un año) de cuatro años adicionales por lo tanto con un plazo de garantía de cinco años.

El plazo de ejecución del contrato según el dispuesto en los pliegos es de cuatro meses, desde el día siguiente la firma del acta de comprobación del replanteo de la obra.