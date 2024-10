Ferrol homenajeó a Julia Uceda, hija adoptiva y medalla de plata de la ciudad

En la mañana de este martes, día 22, tuvo lugar un homenaje en Ferrol a la poetisa y Catedrática de la Literatura Española, Julia Uceda (Sevilla, 1925- Ferrol, 2024), al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento en su residencia de Serantes, en el que participaron el alcalde, José Manuel Rey Varela, el director general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Manuel Lorenzo, y el director general de la Fundación José Antonio Lara, Pablo Morillo, así como seis de sus sobrinos.

Se encontraban también en el salón de recepciones del Palacio Municipal el concejal de cultura, José Ponte Far, el presidente de la Autoridad Portuaria, Fran Barea; el teniente alcalde, Javier Díaz; los portavoces municipales, Jorge Suárez (FeC) e Iván Rivas (BNG); los portavoces adjuntos Rafael Beceiro(PSOE) y María del Carmen Pieltain(PP) y otros ediles de la corporación; así como miembros de entidades sociales, culturales y vecinales de la ciudad.

La sevillana, afincada en la ciudad departamental desde hay más de cinco décadas, fue reconocida en vida con las máximas distinciones municipales, ostentando la Medalla de Plata de Ferrol y siendo nominada Hija Adoptiva de la ciudad en el año 2009. Asimismo, fue la primera mujer en ser galardonada con el Premio Nacional de Poesía y fue Medalla de Ouro al Mérito en las Bellas Artes.

“Hoy los ferrolanos compartimos con los sevillanos la pena por la desaparición de una gran mujer y una importantísima poeta, con la que pude compartir muchos años de trabajo en el IES Concepción Arenal”, comenzó las intervenciones el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far.

El director de la Fundación José Antonio Lara, Pablo Morillo, afirmó que “ es un día agridulce”, hace poco- recordó- estuvimos aquí con Julia y hoy la recordamos. “Es un privilegio que Julia nos había dejado sus poemas, con nosotros sacó cuatro libros y sus obras completas, y haremos que su obra siga avanzando generación tras generación”, comprometió Morillo.

Durante el transcurso del acto el público pudo ver un vídeo oficial con intervenciones de la propia Julia Uceda, recordando en una entrevista inédita su trayectoria y se intercalaron fragmentos con motivo del acto de entrega de la medalla de plata de la ciudad, así como fotografías de actos con otras distinciones; y otro video editado por Francisco Uceda, sobrino de la homenajeada, así como escuchar a los alumnos del CPR Tirso de Molina que se carteaban con la poetisa andaluza.

No faltó tampoco ni la música, ni la lectura de sus poemas por parte de la profesora de literatura, Angeles Seoane Fernández y la periodista y poetisa Eva Veiga.

El escritor, Xulio Varcárcel ofreció una semblanza de Julia Uceda.

Tras unas palabras del Director Xeral de Cultura el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, subrayó que la ciudad contó “con una de las más grandes poetisas”, y mostró su alegría por que “encontrara en nuestra ciudad la serenidad y libertad que le permitió dar forma a sus últimos libros publicados”.

Rey Varela recordó que su poesía era el resultado de las experiencias vitales conjugadas con una poderosa fuerza creadora cargada de compromiso con la sociedad, con el ser humano y con el lenguaje. “Julia Uceda dejó una honda huella en la cultura nacional y es de justicia que hoy nos reunamos aquí para rendirle un más que merecido homenaje, que se prolongará en el tiempo cada vez que tengamos entre nuestras manos alguna de sus obras”.

El alcalde agradeció a Uceda su “excepcional labor en las letras, que ahora quedan aquí con nosotros al igual que lo hace el recuerdo de una mujer reconocida desde Ferrol y Sevilla para el mundo”.

Un agradecimiento que recogió su sobrina Pilar Pérez Uceda, “aquí fue donde se asentó, Julia fue la suma de todos los lugares pero fue en Ferrol donde permaneció durante más tiempo, gracias por todas vuestras atenciones con Julia”.

Se dio por finalizado el acto con la «foto de familia». A los asistentes se les obsequió con un libro «A todo lo que pase y se borre y e pierda», una biografía poética ilustrada de Julia Uceda, editada por el concello de Ferrol, y del que es autor Francisco Uceda.

La parte musical estuvo a cargo del dúo Soundcool formado por Beatriz García y Sergio Lorenzo, que interpretaron tres piezas de jazz, al que era muy aficionada Julia Uceda y su marido, « What a difference a day made», «Blue moon» y » Over the rainbow».



JULIA UCEDA

Julia Uceda Valiente (Sevilla, España, 22 de octubre de 1925 – Ferrol, 21 de julio de 2024) una profesora y poetisa española.

Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Hispalense, donde también obtuvo un Doctorado, con una tesis sobre el poeta José Luis Hidalgo.​

En 1959 publicó su primer libro Mariposa en cenizas en la revista Alcaraván de Arcos de la Frontera. Su participación en los círculos sevillanos de poesía está ampliamente atestiguada. Dirigió junto a Manuel Mantero y Ángel Benito la revista Rocío.​

Así mismo dirigió un homenaje a Juan Ramón Jiménez en el Club La Rábida de Estudios hispanoamericanos en 1958 y otro a Antonio Machado en la Universidad de Sevilla en 1959. También participó en los dos actos generacionales de los jóvenes poetas sevillanos. Por un lado, fue incluida en la nómina de poetas de la Antología de poetas jóvenes sevillanos realizada por María de Los Reyes Fuentes en el número 159 de la revista Lírica Hispana de Caracas en 1956 y, por otro, participó en el recital del Ateneo de Sevilla del 1 de junio de 1957 que se presentaba, recordando a la Generación del 27, como el acto de presentación de la generación sevillana del cincuenta y tantos. En este acto, participó junto a Aquilino duque, María de Los Reyes Fuentes, Manuel García-Viñó, Pío Gómez Nisa, Manuel Mantero y José María Requena.​

En 1961 obtuvo el accésit al premio Adonais con el poemario Extraña Juventud cercano a la estética social imperante en aquellos años. Sin embargo, a partir de su tercer poemario, Sin mucha esperanza (1966), comienza un nuevo rumbo estético marcado por la incorporación del pensamiento grecolatino. Estos tres poemarios constituyen la primera etapa de la autora.​

Tras recibir una oferta de la Michigan State University marchó a Estados Unidos. Allí escribió Poemas de Cherry Lane (1968), que marcó el comienzo de una segunda etapa influenciada por la psicología analítica. A él le siguieron Campanas en Sansueña, En elogio de la locura y Viejas voces secretas de la noche. En ellos, impera la reconciliación del sujeto poético con el pasado franquista.​

Hasta 1970, Uceda permaneció en Míchigan, pero en ese año volvió a España, primero a Oviedo y después a Albacete. Sin embargo, Uceda decidió volver a Estados Unidos aunque se marchó de nuevo. En 1974, Uceda se instaló en Irlanda donde trabajó como profesora en el Dublin College hasta 1976.

Se estableció en Ferrol en el año 1976 y aquí escribió sus cuatro últimos poemarios, Del camino de humo, Zona desconocida, Hablando con un haya y Escritos en la corteza de los árboles. Sus poemas nos conducen a la reflexión sobre el origen y a la búsqueda en el presente de la herencia del pasado remoto.

Era miembro correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de la Asociación Española de Críticos Literarios y de la Asociación Internacional de Hispanistas.

Su obra fue traducida a varios idiomas como el portugués, inglés, chino y hebreo.​