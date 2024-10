Narón organiza un obradoiro infantil e un espectáculo de narración oral

O Concello de Narón conmemora o Día Internacional das Bibliotecas cun obradoiro creativo programado para este sábado 26, ás 11.00 horas na Biblioteca municipal.

Así o anunciou a edil responsable da área, Olga Ameneiro, que informou que a proposta consistirá na elaboración dunha saia perfecta a través dos retallos que farán os nenos a partir de 4 anos dende os retallos que xurdirán dos pensamentos e sentimientos ou ideas que a cada un deles lles inspire a biblioteca.

O obradoiro Bibliosaia, que é como se denomina esta iniciativa creativa infantil, dará comezo ás 11.00 e require inscrición previa. As inscricións poderán realizarse a partir de mañá ás 16.00 horas de xeito presencial na Biblioteca ou chamando ao número 981 382 173 en horario de apertura.

Os menores deben ter os 4 anos cumpridos e o carné da rede de bibliotecas sen sancións pendentes. A programación da Biblioteca inclúe ademais unha proposta previa, que terá lugar este venres, día 25. Dani Blanco ofrecerá un espectáculo para público xuvenil e adulto onde a teoría do caos e as revolución históricas se entrelazan coa obra mestra de Xosé Neira Vilas, Memorias dun neno labrego.

Nun ton humorístico a peza, que dará comezo ás 19.30 horas, levará a o espectador a unha viaxe que é unha homenaxe á revolución desencadeada pola obra do citado autor. Partindo da famosa idea de que o bater de ás dunha bolboreta en Australia pode provocar un furacán en América, este espectáculo transportaranos dende Buenos Aires ata a caída do Muro de Berlín. No camiño, farase unha parada en momentos icónicos como o maio do 68 en París ou fenómeno musical dos Tamara.

A voz de Dani Blanco estará acompañada do acordeón de Zé Pumar, que interpretará cancións de George Brassens. A entrada é libre e de balde ata completar o aforo da sala.