«Buen papel» de los ferrolanos del Racing Team (UDC) y del Kastro Sport Team de As Pontes

Participaron en la carrera de coches eléctricos en A Estrada

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y el conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, asistieron este sábado en A Estrada a la I Carrera Urbana A Estrada-Green Power de vehículos eléctricos en la que participan estudiantes de FP de seis centros de la Comunidad con coches diseñados y fabricados por ellos mismos a través de un proyecto de innovación financiado por la Xunta y coordinado por el Centro Galego de Innovación de la FP.

Se trata de los institutos IES de Vilalonga (Sanxenxo), Castro de la Uz (As Pontes), María Sarmiento (Viveiro) y O Ribeiro (Ribadavia) y de los centros integrados de FP A Xunqueira (Pontevedra) y Coroso (Ribeira). Junto con ellos también participó el equipo EPEF Racing Team, integrado por alumnado de grado, de máster y de programas de doctoramiento de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) de la UDC; dos equipos de Cantabria y otro procedente de Asturias.

Los estudiantes gallegos llegaron a la cita gracias al proyecto y-movilidad STEM en la FP, que fue premiado con 27.000€ en la última convocatoria de proyectos de innovación tecnológica o científica y proyectos de innovación didáctica en el ámbito de la FP que impulsa anualmente el Gobierno gallego. En este proyecto participan un total de 14 centros de Formación Profesional gallega bajo la coordinación del Instituto IES de Ordes.

La cita ofreció a los estudiantes la oportunidad de ejercer de diseñadores, mecánicos y pilotos. Asimismo, asumen todas las tareas de gestión de un equipo de competición, incluidas la administración de cuentas, marketing, difusión en redes sociales y gestión web. Habilidades técnicas y espíritu emprendedor.

La prueba que acogió este sábado A Estrada forma parte del circuito nacional Fórmula 24+, integrado en el proyecto educativo GreenPower Iberia, que busca que el alumnado desarrolle competencias profesionales a través de la ingeniería y la gestión de proyectos, participando en eventos organizados en diferentes categorías segundo las edades.

El equipo ferrolano

El EPEF Racing Team, integrado por alumnado de grado, de máster y de programas de doctorado de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) de la Universidade da Coruña (UDC), alcanzó el premio a la Best Engineered KitCar en A Estrada Urban Race, la primera carrera urbana de vehículos eléctricos de Galicia

La organización de esta I Estrada Urban Race valoró muy positivamente las mejoras realizadas en el vehículo del equipo EPEF Racing Team entre las que destaca la incorporación de un cambio de marchas y un control de potencia. Algo en lo que también coincidieron los dos miembros de la Institution of Mechanical Engineers (IMechE) de Reino Unido que participaron en esta primera competición urbana de coches eléctricos de Galicia como observadores independientes. Con todo, esta es la segunda vez que el alumnado del Campus Industrial de Ferrol alcanza este galardón a la mejor ingeniería. De hecho, el pasado 8 de junio, el equipo EPEF Racing Team lograba este mismo distintivo en la I Carreira Greenpower de Galicia que tuvo lugar en el circuito de karting de As Pontes de la mano de la propia Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), bajo el paraguas del Campus Industrial de la Universidade da Coruña, en colaboración con la Escudaría As Pontes Motorsport.

El Kastro Sport Team, del IES Castro de la Uz de As Pontes

El equipo Kastro Sport Team, del IES Castro de la UZ de As Pontes, consiguió el primer premio de A Estrada Urban Race en la categoría F24+, de 16 a 25 años, y el Llume Yerbata, de la Asociación Llume Yerbata de Bimenes, en Asturias, el equivalente pero en la categoría F24, de 11 a 16 años.

Esta primera carrera urbana de vehículos eléctricos reunió en A Estrada a 7 equipos, integrados por alumnado de Formación Profesional (FP) procedentes de distintos puntos de Galicia y de Asturias así como por estudiantado de la Universidade da Coruña.