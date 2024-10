Una extravagante agonía–( Gabriel Elorriaga F. )

Gabriel Elorriaga F.-Ex diputado y ex senador

Estamos padeciendo como pueblo la extravagante agonía de un Gobierno cuya gestión ejecutiva está limitada por una base parlamentaria dependiente e ineficaz y un Poder Judicial receloso y adverso. Que se pueda seguir gobernando bajo estas condiciones es un hecho palpable con la sombra de una hipotética dimisión como un fantasma adherente. Pedro Sánchez no está entre las cuerdas pero parece estarlo y de su persona solo emana inestabilidad.

Esta situación no es un asunto interno a resolver con los parches caseros de Pedro Sánchez. Ese hombre capaz de aceptar una mediación internacional para negociar su Gobierno en el extranjero con un fugado de la justicia. Solo confían en su palabra quienes han cobrado por adelantado el precio de su sumisión, como Bildu con una cuota de presos y Sumar con unos puestos ministeriales.

Un Gobierno necesita otra imagen de estabilidad y congruencia suficiente para que el mundo conozca a su través el curso de España. Este Gobierno no representa lo que España fue en tiempos anteriores ni lo que será en el futuro.

Este Gobierno se conforma con recitar una letanía de corrupciones pasadas para disimular la presente peste putrefacta que emana de sí mismo, de su partido y de su casa.

Los arrebatos hostiles entre poder y oposición no son señal suficiente de dos opciones convincentes sino de una catástrofe peligrosa para todos. Son señas de borrasca que hacen difícil navegar por el mundo problemático que nos ha tocado vivir. España necesita cambiar de escenario y reconstruirse como nación solvente. No bastará con una dimisión de “el uno” sino que es imprescindible liberar a las bases democráticas del vasallaje. La emisión de las “Cuatro Estaciones” de Pedro Sánchez en la web de “El País” resulta a estas alturas una ridícula contracampaña. Un Gobierno agónico no puede ser permanente.

El principio del fin ha comenzado. Pero el principio de una nueva era aún es una incógnita.