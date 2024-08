Venezolanos de Ferrol y Comarca se concentraron en contra del fraude electoral de Maduro

(José C. Enríquez Díaz)-La comunidad de venezolanos residentes en Ferrol y comarca ha realizado una concentración este sábado, día 17, a las 6 de la tarde, en la plaza de España de Ferrol, en defensa de la líder opositora María Corina Machado, que denuncia fraude electoral en las pasadas elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor y atendiendo la convocatoria, por parte de la líder de la oposición venezolana, de una concentración a nivel mundial con el objetivo de seguir apoyando el respeto a la soberanía popular y reivindicar el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio

En el transcurso de la concentración, a la que asistieron cerca de un centenar de personas Angélica Ledezma dio lectura a un comunicado. En el acto estuvieron presentes varios ediles del Partido Popular de Ferrol y Narón, y la senadora popular Verónica Casal.

«Quiero iniciar con estas palabras de un joven venezolano que dio su último suspiro por Venezuela, una frase pequeña, pero con un gran significado que hoy más que nunca está vigente “la lucha de pocos, vale por el futuro de muchos” Neomar Lander

Y digo que está más vigente que nunca, porque hoy somos los venezolanos quienes estamos enfrentando esta lucha contra un régimen cruel, inhumano y despiadado, para que quede como precedente en la historia de Venezuela y como ejemplo para muchas naciones.

El 28 de julio pasará a la historia no como el día que ganó un candidato, sino como el día en que ganó la voluntad de un pueblo que perdió el miedo, el día que Ganó Venezuela. Pero sabíamos que esta lucha no sería fácil como lo dijo nuestra líder María Corina Machado, las elecciones fueron solo el primer paso. Y vaya paso que dimos porque con un 60% de participación y el 83% de las actas escrutadas y con un resultado irreversible Edmundo González Urrutia Ganó con más del 67% de los votos. Quedando en la historia de Venezuela como el candidato más votado después de Rómulo Gallego en el año 1947.

¿Qué Venezuela tiene miedo? No señores, los únicos que tienen miedo aquí son los ladrones de Miraflores, y lo único que les queda es la violencia contra un pueblo que ya decidió.

Y no habrá operación Tun tun que valga, porque seguiremos en las calles dentro y fuera del país, alzando nuestra voz por todos los que están detenidos sufriendo aberraciones por parte de los esbirros de Nicolas y de Diosdado, por los desaparecidos y por todos los que ya no podrán vivir en la libertad de Venezuela porque les cegaron la vida. No aceptamos repetir elecciones en Venezuela, porque sería tomar en vano la vida y la lucha por todos los que han sufrido por defender cada voto.

Agradecemos a todos los países que se han sumado apoyando a Venezuela. Y el mensaje al gobierno de España es injustificable que no adopte una postura firme con respeto a la voluntad del pueblo venezolano, teniendo en cuenta los lazos históricos que nos unen.

Y peor aún que no haya eco de las atrocidades que se están cometiendo con los venezolanos y a estos partidos políticos que avalan y se avocan al régimen de Maduro, los Zapatero, que aquí todos sabemos cuál ha sido su misión en estos años al lado de Chávez y Maduro.

Un mensaje para todos los venezolanos que nos encontramos aquí; no podemos claudicar, no podemos desmoralizarnos, consideramos que ahora somos la Voz de Venezuela en el mundo.

Tengamos plena seguridad y confianza en el trabajo de nuestra líder María Corina Machado y su equipo, que, con resistencia, organización y la bendición de nuestra patrona la Virgen de Coromoto, avanzaremos con pasos firmes a la toma de posesión de nuestro presidente Electo Edmundo González Urrutia el 10 de enero de 2025 porque no hay vuelta atrás en esta lucha hasta el final».

Terminadas estas palabras intervino brevemente la edil del Partido Popular de Ferrol Elvira Miramontes quien tras agradecer a todos su asistencia mostró la adhesión se los populares y la solicitud ya conocida del presidente Feijóo de la publicación urgente de las actas electorales».

Finalizó el acto cantando los asistentes el Himno de Venezuela: «Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó,

la ley respetando, la virtud y honor»……. «Gritemos con brío: ¡Muera la opresión!, Compatriotas fieles, la fuerza es la unión; y desde el Empíreo el Supremo Autor un sublime aliento al pueblo infundió».

Una de los asistentes señalaba a Galicia Ártabra en torno a la inflación en Venezuela afirmando: “Venezuela superó en diciembre de 2021 una hiperinflación que se extendió por 4 años, un récord para el país y uno de los ciclos de alza de precios más prolongados en la historia de la economía contemporánea” “Todo se va en pagar comida” “Se calcula que sólo 3 % de los venezolanos gana 1.000 dólares o más cada 30 días en un país donde la canasta alimentaria familiar roza los 554 dólares, según estimaciones de organismos independientes”

“Solo en noviembre la inflación registró el 144,2%, mientras que la acumulada -enero a noviembre de 2018- es de 702.521 %, cifras que confirman el proceso de hiperinflación que atraviesa Venezuela”

«Esta es la obra de Miraflores – palacio presidencial-, esto es lo que se hace en Miraflores, destruir el poder adquisitivo de los venezolanos», afirma otro de los asistentes.

Sobre el papel de Zapatero en Venezuela otro de los asistentes a la concentración afirmaba “Su silencio ha sido objeto de numerosas críticas por parte del pueblo venezolano. su actitud de mutismo la considera «vergonzosa y humillante« y ha sugerido que “Zapatero puede tener un interés económico».

“El Gobierno de Pedro Sánchez «valora y aprecia» la «labor» que viene desarrollando en Venezuela el ex presidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de su silencio sobre el pucherazo que perpetró Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela.” ” Es incomprensible la tibieza del Gobierno de Pedro Sánchez con la dictadura de Maduro y el silencio atronador del Ejecutivo”, añade

Jesús Piñón, otro de los asistentes, comentó que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como el presidente de Colombia, han afirmado que Venezuela “vive un régimen muy desagradable, con una tendencia autoritaria”. Sin llegar a considerarlo una “dictadura”para él tanto el presidente brasileño no se quieren pronunciar con toda la intensidad necesaria y hacen declaraciones sin llegar a comprometerse con la intensidad que debería…

Con respecto a la gente que se ha quedado en casa sin ir a votar aseguraron varios de los asistentes que ha sido debido a que en Venezuela se ha instaurado un “clima de miedo”, con constantes «detenciones arbitrarias” y un “desproporcionado” uso de la fuerza por parte de las autoridades chavistas. “Es especialmente preocupante que tantas personas hayan sido detenidas, acusadas o imputadas por incitación al odio o delitos terroristas. El Derecho Penal nunca debe usarse para limitar de manera indebida los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.”