Herido leve un paciente del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol tras caer parte del falso techo de su habitación

Un paciente del Hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol ha resultado herido leve este domingo tras desprenderse parte del falso techo de su habitación. En concreto, tuvo que recibir puntos de sutura en el cuero cabelludo y en la nariz.

Según ha destacado la Consellería de Sanidade, «desde el momento que se conoció lo sucedido se dieron instrucciones inmediatas para que técnicos revisasen las habitaciones contiguas y en altura coincidentes, pasillos y demás espacios con el fin de garantizar la seguridad de pacientes y del personal».

Tal y como ha detallado el departamento autonómico, los técnicos realizaron una primera inspección y está previsto que este lunes «expertos en estructuras» analicen en detalle la situación para disponer de «una evaluación más pormenorizada sobre las medidas que sea necesario adoptar».

En concreto, el desprendimiento se registró en un falso techo en una habitación situada en la quinta planta del edificio antiguo del hospital. Según la Xunta, «para minimizar los riesgos», se reubicó a 28 pacientes en otras habitaciones.

Las primeras hipótesis apuntan a los efectos de «un posible choque de calor en las estructuras de los falsos techos antiguos», sin embargo, la Consellería ha insistido en que «será la inspección técnica la que permita esclarecer las causas de lo ocurrido y adoptar de inmediato as medidas necesarias para paliar la situación».

«La Consellería de Sanidade lamenta lo sucedido y pide disculpas por las consecuencias ocasionadas por este incidente en el que un paciente se vio involucrado y fue atendido de forma inmediata precisando únicamente unos puntos de sutura en el cuero cabelludo y en la nariz. Asimismo, agradecemos el extraordinario esfuerzo de los profesionales que colaboraron en las medidas adoptadas para garantizar la seguridad», ha concluido.

Comunicado del PSdG-PSOE

Por su parte el PSOE de Ferrol denuncia «la gravedad del incidente» ante el «desprendimiento de un falso techo» señalando que «no se trata de un hecho aislado, sino de una consecuencia directa de la falta de mantenimiento y de inversión en las infraestructuras sanitarias públicas por parte de la Xunta de Galicia».

El secretario general de la Agrupación Socialista de Ferrol y portavoz municipal, Ángel Mato, lamentó el acontecido y lo calificó de “incidente inaceptable en un centro hospitalario”. Subrayó que, si bien la persona herida no presenta daños graves, tuvo que ser atendida y recibir puntos de sutura por varios cortes, y advirtió: “Esto no es un caso aislado: hace unas semanas pasó algo semejante en el Materno Infantil de Ourense, y no era a primera vez”. Según Mato, este nuevo accidente refleja “la situación de abandono en la que el Partido Popular está dejando la sanidad pública gallega”, con un nivel de inversiones que “no cubre, ni de lejos, las necesidades de un servicio esencial para la ciudadanía”. “El deterioro comienza con la falta de inversiones en infraestructuras y continúa con los recortes de personal, que derivan en listas de espera insoportables y en condiciones indignas para pacientes y profesionales”, advirtió Mato.

Desde la Agrupación Socialista de Ferrol, exigen a la Xunta la reforma urgente de la ala afectada y la ejecución inmediata, sin más demoras, del Plan Director del CHUF, con un calendario público, recursos suficientes y garantías de que hechos como el de este domingo no se volverán a repetir.