En un discutido encuentro el Racing empata con el Málaga FC. (2-2). ¡Pero tenemos equipo!

Carlox Román

Se levanta el telón de la nueva temporada futbolística, con ese plus de la afición en aumento, que es todo un lujo para el deporte del fútbol ferrolano. Y apenas hace falta apoyarse en su reciente ultimada temporada para recordarla con todo un franco optimismo, aunque ahora mismo nos tengamos que enfrentar de cara a un nuevo futuro, donde vemos la calidad y la fuerza de los demás clubs, todos de mucha categoría y a los que habrá que hacer frente con ilusión, con ganas y con mucho trabajo, respaldado como decimos con ese gran número de aficionados, en aumento constante, que dan ánimos, que apoyan, que aportan… que dan calor, aunque estemos ya en pleno verano, que aplauden, que viven el fútbol, que quieren al Racing y que en definitiva es una afición, que dentro y fuera del rectángulo del campo de La Malata, configuran y dan hechura a un equipo -el Racing- que todo hijo de buena vecino –aún sin ser forofo ni siquiera aficionado– desea ver por el camino del triunfo, en ese deseo de contemplarlo con clase, desenvolviéndose con dignidad, con sello propio. Y es que los triunfos del veterano Racing de Ferrol, son el triunfo de una ciudad a la que amamos rabiosamente y sin concesiones.

Nos congratulamos de tener a nuestro equipo, una vez más, entre los mejores, y en esa esperanza de poder ascender o por lo menos seguir conservando esta categoría que tiene por muchas temporadas. Como asimismo, ánimo y enhorabuena al Presidente, equipo directivo, entrenador,técnicos, auxiliares,empleados, trabajadores del Racing, deseándoles lo mejor, para la buena marcha del Club, ante esta difícil temporada. Aunque una vez más no nos olvidemos que a un Club, como el Racing, no lo sostienen cuatro directivos ni once jugadores. Un equipo es de una ciudad y es esa ciudad la que tiene que darle carácter, imprimiéndole fuerza y estilo, empezando por nuestro joven y dinámico alcalde, pasando por la dirección de un hotel y terminando por el último de los espectadores.

TENEMOS EQUIPO

Y esto es lo más importante, ya que en la tarde de este sábado, día 17, hemos visto un fortalecido Racing, con jugadores de talla y de perfil muy bueno. Y no doy nombres, sino el conjunto en si. Y lo han demostrado en este primer encuentro en el campo de La Malata, en tarde de temperatura agradable y bien apoyado por la afición. Ha sido partido entretenido, partido eléctrico, donde los jugadores verdes han tenido ocasiones de gol en dos ocasiones, ya de entrada, haciendo sufrir a los andaluces. Lástima fue que a los 44 minutos, en un buen hacer del escurridizo Kevin Medina, y tras doblar a la defensa, lanzase un tremendo trallazo, logrando un magnífico gol.

GRAN TARDE DE FUTBOL

Ya en la segunda parte el Málaga saldría con un mayor ritmo, con mucho juego de pase y posicionamiento, pero el Racing sabría aguantar este inicial empuje y fruto de ello, serian las ocasiones que tendría ese buen jugador que es Jauregui, quien ya a los 66´perdió una buena ocasión frente al portero Alfonso Herrero, pero ya lo lograria a los 69´, en un tiro a media altura, fruto de un buen pase de Braix. (1-1).

En ese buen jugar de ambos equipos, a los 78´en un ataque por el lateral derecho, en gran centro de Lobete, el joven Antoñito Cordero, lanzaría un potente chut, colocando el 1-2 a favor del Málaga, sin que Jesús Ruiz pudiese detenerlo. En este buen jugar, a los 81´en un gran centro de Álvaro Sanz, de nuevo seria Jauregui el que colocaría el balón en el fondo de la red (2-2), finalizando este primer encuentro de temporada en una gran tarde de fútbol.

FICHA TÉCNICA

Racing de Ferrol.-Jesús Ruiz; Aitor Buñuel, Puric, Naldo, Brais Martínez; Josep Señé (Álvaro Sanz, min.76), Manzanara, Luis Perea (Álex López, min.70); Chiki (Nacho, min.58), Dorrio (Moi Delgado, min.70) y Álvaro Giménez (Jauregi, min.58).

Málaga CF.- Alfonso Herrero; Gabilondo, Nelson Monte, Álex Pastor (Galilea, min.64), Víctor García; Larrubia (Lobete, min.76), Manu Molina, Juanpe (Izan, min.83), Kevin Medina (Antoñito, min.76); Aarón Ochoa (Dani Lorenzo, min.64) y Roko Baturina.

Goles.- 0-1 Kevin Medina, min.44; 1-1 Jauregi, min.69; 1-2 Antoñeti, min.78; 2-2 Jauregi, min.82

Árbitro.- Sesma Espinosa (comité riojano). Amonestó a Manzanara (min.72) por parte del Racing Ferrol, y a Álex Pastor (min.35), Víctor García (min.60), Juanpe (min.74) por parte del Málaga.

Incidencias.- Encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de A Malata ante 7.541 espectadores, de ellos cerca de dos centenares de aficionados malacitanos que prefirieron acompañar a su equipo que asistir a la Romería de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga, y al comienzo de la Feria.

Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por los abonados del Racing fallecidos en la pasada temporada.

Las peñas calentaron motores celebrando varias concentraciones, entre la que destaca la del Cruceiro de Canido.

LO QUE DICEN LOS MEDIOS

Cadena SER

El Málaga empata con el Racing de Ferrol en su vuelta a la Segunda División (2-2).

El Español de Málaga

El Málaga CF empata a dos en Ferrol en su regreso a Segunda. Kevin y Cordero adelantaron por dos veces a los de Pellicer pero Jáuregui empató en las dos veces.

Málaga Hoy

Racing Ferrol – Málaga CF: Una alegría y una pena (2-2)

El Málaga se adelanta dos veces en el marcador en Ferrol y ofrece una buena imagen en el debut, pero paga cara la falta de contundencia en los balones aéreos y acaba empatando.

COPE

Un doblete de Jauregi evita el triunfo del Málaga en su regreso a Segunda

El delantero del equipo gallego igualó el marcador en dos ocasiones y no permitió a los andaluces que se adelantaron en dos ocasiones con goles de Kevin y Antoñito (2-2).