Chelo Loureiro será la pregonera de las fiestas de verano de Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, reveló en la mañana de este miércoles, el nombre de la persona que se encargará de abrir las fiestas de verano este sábado 17 a las 19.30 horas. “Chelo Loureiro será a pregoeira das festas, é un honor que esta ferrolá, que ten no seu haber catro premios Goya, sexa a encargada de abrir a semana grande de Ferrol”. “Chelo é todo un referente na nosa cidade, tanto no ámbito cultural como no da comunicación”, afirmó Rey Varela al tiempo que recordó que la productora y directora cinematográfica ferrolana es especialista en cine de animación.

«Hoxe e sempre, non podemos facer outra cousa que enxalzar a súa figura, o seu traballo e desexarlle, se cabe, moitos máis éxitos en calquera dos labores que exerce» subrayó.

El pregón tendrá lugar a partir de las 19.30 horas de este viernes, día 17, en la plaza de Armas y tras su finalización actuarán Depol, Melocos, Paula Matheus y David Otero.