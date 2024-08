«Son muchos los frentes abiertos pero tenemos un programa para cuatro años.”(José Tomé, edil ferrolano)

José Tomé López responsable de la concejalía de Medio Ambiente, Servicios, Zona Rural y Obras.

Se le puede decir aquello de “antes que cocinero fue fraile». Él antes de ser concejal fue trabajador municipal durante más de treinta y cinco años y..algo sabrá de como se mueven “las cosas de Palacio”.

Galicia Ártabra le solicitó una entrevista, sin problemas, pero durante el tiempo en el que la realizábamos recibió más de cinco llamadas, todas para pedirle temas, de ciudadanos, relacionados con su concejalía.

Sin que sea un término peyorativo Tome es el «hombre orquesta” del gobierno municipal.

Y…así nos contestó

EL TEMA DE LOS DESBROCES

G A.–Y empezamos por uno de los temas más de actualidad, los desbroces. En redes sociales se ven críticas, la oposición aprovecha el momento y también se une pidiendo una solución…¿Qué ocurre con este tema?

J.T.L.-”Pues ..que estábamos en tiempo y plazo para que los desbroces estuvieran listos para la primera semana de julio. Se empezó el proceso en el mes de diciembre del 2023. Ya sobre el mes de enero una empresa hizo una reclamación sobre los pliegos y eso nos retrasó el trabajo dos meses y..¿qué pasó?. La sorpresa nuestra fue que esa empresa que reclamó después no se presentó al concurso, pero nos ocasionó una demora, como digo de dos meses.

Salió a concurso, se presentaron dos empresas, íbamos en tiempo y forma y…..nueva sorpresa, a la empresa a la que se le adjudican los desbroces, cuando ya estaba todo cerrado, firmado el contrato , ya se había hablado con asociaciones de vecinos del rural y tuvimos una reunión para organizar el trabajo ……se presentan los responsables de la empresa adjudicataria en mi despacho diciéndome que me venían a dar una mala noticia, que acababan de entrar en concurso de acreedores.

Automáticamente nos pusimos en contacto con la agrupación de la zona rural para explicarles lo que estaba pasando y desde ese momento estamos acelerando todo lo que podemos, están trabajando en ello los servicios jurídicos para intentar buscar una solución inmediata.

Y mientras, como salida de emergencia atendimos algunos temas urgentes, como un tramo de carretera del cruce que va a Penencia hasta el polígono de Tiro, desbrozando con un tractor de Urbaser, por temor a que pudiera haber accidentes .

Yo soy sincero, sintiéndolo mucho , los tramos más urgentes hasta que podamos ya actualizar esta situación no podemos atenderlos. Calculamos que si todo sale bien sobre el día 20 de este mes de agosto se pueda empezar a trabajar en las condiciones digamos medio normales, y digo así porque comprendo que hay un claro retraso, que espero comprendan los vecinos”.

JARDINES Y LIMPIEZA

GA.-Hay otros temas relacionados con su concellería como es el de la limpieza. Se comenta que hay zonas de la ciudad y de la zona rural que están “sucias”. Como en la pregunta anterior..¿qué ocurre con este tema?.

JTL.-”Pues lo que ocurres es que..¡hay tantos frentes abiertos! ….durante ocho años a las empresas no se les actualizaron los contratos. Ahora mismo ya se está para adjudicar el tema de jardines, el pliego de limpieza lo estamos también actualizando para sacarlo a licitación este mismo año, pero claro estamos hablando por ejemplo del servicio de limpieza que tiene maquinaria que lleva en uso más de veinte años y no es lo mismo trabajar con maquinaria nueva que estar con un coche que se avería, que tiene que salir otro, y las consecuencias son claras, no hay un servicio en buenas condiciones, y según señaló los camiones..ahí están las barredoras , que si pierden hidráulico, que si los cepillos..fueron muchos años de abandono y consentimiento, y esto cuesta ponerlo al día.

Y yo lo siento, pero tengo que ser sincero. El nuevo pliego para contrato saldrá a licitación este año y calculamos que en un año estará ya adjudicado el nuevo servicio de limpieza. Y con el nuevo de servicio de limpieza y si ya jardines está adjudicado, le daremos una buena vuelta a esta ciudad que falta le hace”.

GA.-Y no podemos olvidar el tema de obras, también bajo su responsabilidad. Si es cierto que se observa la cuadrilla de obras arreglando algunos tramos en calles..pero reconozca que los viales, con excepciones, están hechos un desastre.

JTL.-”Mire, un detalle a tener en cuenta es que se prometieron cosas por parte de esta corporación, pero hay que ser sinceros y eso lo deben comprender los ciudadanos.,,.estamos es un programa para cuatro años , que en un año no hay varitas mágicas para solucionar todo el desaguisado con el que nos hemos encontrado.

Nosotros, ahora mismo, tenemos el contrato de mantenimiento de viales con Mixturas, y a en su última prórroga, y la promesa que hizo José Manuel Rey es la de ampliar ese contrato de mantenimiento con un mayor presupuesto .

Estamos actuando con aglomerados en la zona rural, ya empezamos en caminos históricos como es en Prior el camino das Penas que llevaba años sin “tocarse”; A Curuxa, en Montecuruto que no tenía acceso a unas viviendas, y a lo largo de este mes de agosto yo calculo que quince o veinte caminos del rural quedarán atendidos y el gasto que tenemos fijado es de alrededor de 300 mil euros y vamos a ir poco a poco, pero vamos haciendo cosas, y eso lo saben los vecinos afectados”.

UN PROGRAMA DE CUATRO AÑOS

GA.-Si..pero no solo son los vecinos afectados..sino que curiosamente también denuncian algunos miembros de la oposición en los plenos y en los medios de comunicación, piden temas para que los resuelvan este gobierno local…

JTL.-”Lo que ocurre, por ejemplo con la carretera de baja a San Cristóbal es que iba en un proyecto de un POS de la diputación provincial que nosotros retomamos, venía de la legislatura pasada. El gobierno local está intentando poner todos los POS al día. En el pasado pleno el partido socialista presentó una moción y..ya dijimos , aquí hay un error porque nos urgían que ciertas calles y caminos los lleváramos para licitar y cual era mi sorpresa que estaban todos en licitación, ¿qué pasó?, reconocieron en el pleno que hubiera un error en el planteamiento. Pues bien tenemos en la zona rural siete u ocho tramos buenos ue estamos actualizando. Estamos con los POS hasta el 2023 y y vamos a sacar a licitación los de este año . Pero..lo vuelvo a repetir, estamos hablando de un programa para cuatro años, no un primer año de gobierno, y aquí lo que hay que hacer es trabajar, trabajar y trabajar”.

EL TÚNEL DE LA PLAZA DE ESPAÑA

AC.-Si cierto..pero no se olvide del túnel de la Plaza de España.

JTL.-”El túnel de la plaza de España va a quedar listo este mes de agosto, como van a quedar tramos en la zona rural, algún camino en Santa Marina, como es el del Mirador, algunos caminos en Mandiá, , todos ya adjudicados y los va a realizar Mixturas.

Si, el túnel ya les digo que este mes, los dos tramos, el de la avenida de Vigo y el de la entrada por carretera de Castilla. No va ser una obra toda completa pero se atenderán las zonas más conflictivas. El de la avenida de Vigo desde el registro de los sumideros tanto desde los de la bajada como hasta los de la subida será una obra completa, y se atenderá el otro tramo mejorando zonas.

Pero a esto se añadirán más trabajos, se va a hacer una inversión de medio millón de euros, en los que se contemplan un tramo de la avenida de Compostela, desde el Instituto a la calle Cardosa, toda la zona de entrada a la estación, trabajos que tienen que estar adjudicados en el mes de noviembre. Las memorias ya están listas y se habló con la oposición para que hicieran aportaciones ara algunas calles y caminos, nos vamos a volver a reunir con ellos, ya se habló en comisión”.

EL PARQUE MUNICIPAL

GA.-Jardines, obras..¿Y el Parque Municipal «Raiña Sofía»….?. Medio abandonado, sin vigilancia, jardines a medias, pintadas…Y menos mal que parece ser que lo de Aquaciencia va a resolverse

JTL.-”Al Parque se le va a ar una vuelta total, porque va en el pliego de jardines, como ya dije solo falta para ese pliego las últimas valoraciones y proceder a la adjudicación. Ya no hay que sacarlo a concurso, solamente cerrarlo. Y claro que en el Parque hay que reparar los servicios, que se cerraron y lo Aquaciencia ya fvue a contratación y esperemos que este tema salga pronto.

El Parque Municipal es una joya pero hay que cuidarlo, está abandonado desde hace años, pero bueno, poco a poco. Yo sigo diciendo , y va la tercera vez, que tenemos un programa para cuatro años y hay que dar tiempo al tiempo”.

¿MALA HERENCIA?

GA.-Por todo lo dicho..¿mala herencia recibida?.

JTL.-” Bueno, nosotros ya sabíamos como estaba esto, más o menos. A mi no me gusta mirar para atrás , quiero mirar para adelante.Lo mío es dejar los contratos actualizados, que las empresas se pongan a trabajar en condiciones. Con maquinaria nueva y con medidas de seguridad.

Miren..les voy a poner un ejemplo. En los jardines la mayoría de las quejas que tenemos son por las podas. Se llevan años sin podar cantidad de árboles, en algunas calles ya tapan las ventanas, las hojas caen en los canalones y los atascan..poner las podas al día si tenemos en cuenta que esos trabajos no se pueden hacer todo el año, solo en épocas, pues lleva su tiempo y con los medios que hay ahora es imposible hacer una buena labor.”

PROBLEMAS EN LAS PLAYAS

GA.-No podemos dejar la entrevista sin preguntarle por los problemas que surgen en las zonas de las playas, tema aparcamientos….poco control, suciedad, desorden…

JTL.-”Ya dijes que hay muchos temas abiertos, no solo lo de aparcamientos, se suman los vertederos incontrolados y más. Aquí hay que poner orden, nos quedan días para finalizar el mes de agosto y este año tenemos que ir trabajando de cara al 2025 y tomar nuevas medidas, porque reconozco que lo de las caravanas es un problema bastante gordo. Yo voy por el rural, por Santa Comba, Ponzos, Marmadeiro, Doniños..y veo bien que venga el turismo, que vengan caravanas, pero..como suele decirse ..dentro de un orden. No se pueden meter las caravanas en las dunas, sacar los tendales como en la época de los romanos, lavar los platos en las duchas, hay que tener un orden y un concierto.

Nosotros tenemos servicio en todas las playas y se aspiran y se limpian todos los días, empiezan a las ocho de la mañana, y cuando terminan..los de las caravanas arrojan de todo en distintas zonas y en los servicios y parece que no se limpiaron. Los servicios son para la gente que va a las playas no para las caravanas .

Y ya finalizando, repito, son muchos frentes abiertos y al principio cuesta en un año hacer todo lo que se ha programado.”