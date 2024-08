«Una de cal y otra de arena». Sábado,10 de agosto

Realmente hay zonas de la ciudad que ofrecen a ciudadanos y forasteros una idea de un Ferrol feo, abandonado, incluso sucio. Las cosas deberían estar “claras” para todos y hacernos una pregunta ¿colaboramos para que eso no suceda?. ¿Es todo culpa de los que están en el Palacio de la Plaza de Armas?,…¿o?.

En esta sección ya hemos presentado distintas gráficas “negras”, vertederos incontrolados, pintadas, y un largo etc a los que se suman baches, problemas de aparcamientos especialmente en esta época veraniega en zonas de playas, y…seguimos.

Ofrecemos hoy una gráfica cedida por un lector en la que vemos como, en este caso, en la calle Espartero, más que un zarzal aquello es una selva.

¿Quien tiene la culpa de esa mota negra?. ¿El propietario que no se preocupa al ser un solar que parece abandonado?, ¿La policía local por no hacer la correspondiente denuncia?, ¿El gobierno local por no contratar a una empresa para que realice un trabajo a fondo y le pase la factura al propietario?.

Unos por otros..la casa por barrera y la imagen es del todo negativa. Y como este caso…hay muchos más en la ciudad.

Hace años el concello encargaba a la policía local que, a pie, recorriesen la ciudad y fueran tomando nota de las diversas incidencias en el casco urbano. Y en coche «sin prisas» fueran parroquia por parroquia.

Si no hay control…pues ocurre lo que ocurre. Claro si siempre viene lo mismo..»es que hay pocos efectivos», » es que…». Y la respuesta es fácil. Es mucho mejor prevenir que luego lamentar, y lo de prevenir supondrá un mayor control de las «desfeitas».