El PSOE pide a la Xunta y al alcalde de Ferrol no mirar para otro lado en el problema de transporte metropolitano

Los trabajadores de la empresa concesionaria del transporte metropolitano de Ferrol, Narón y Neda llevan 24 días en huelga y este viernes su comité de empresa se reunía en el Ateneo Ferrolán con representantes del PSdeG PSOE provincial.

El secretario provincial del PSOE, Bernardo Fernández, calificaba la situación “tráxica” del transporte metropolitano en la comarca, recordando que desde que se oficializaron los actuales contratos “levamoslle dicindo a Xunta de Galicia que o estado é desastroso” y que no solo afecta a Ferrolterra, sino también a otras zonas como en Barbanza o en la Costa da Morte.

Ahora, en Ferrolterra los problemas se han agravado debido a la situación de los trabajadores de la empresa adjudicataria, que se suma a que la Xunta de Galicia “non atende as súas competencias, cuns pregos que son un desastre, que non atende as necesidades de Galicia e os usuarios”, recordando que el gobierno central aplicó medidas de descuento en el transporte metropolitano.

Bernardo Fernández le pide a la Xunta de Galicia “que non mire para outro lado” en esta situación.

La Xunta de Galicia «ten a obriga» de hacer cumplir los pliegos

El diputado en el Parlamento gallego, Julio Abalde, recordaba que las líneas de transporte de Ferrol, Narón y Neda “son moi importantes para a mobilidade” y la Xunta de Galicia “deixa de desenvolver as súas competencias.”

En la situación legal de los trabajadores, la Xunta de Galicia “ten a obriga de facer cumplir os pliegos e presionar as empresas para que así o fagan” y esto se está incumpliendo con los trabajadores que fueron subrogados desde Tranvías de Ferrol “cunha deixación de funcións e non esixindo a aplicación da reforma laboral”, mientras que la empresa actual “se está protexendo en un incumplimento formal nunha serie de requisitos”, por lo que la administración autonómica “ten que tomar as competencias e asumir as responsabilidades.”

Petición a José Manuel Rey Varela y Diego Calvo para «que se poñan a traballar neste tema»

El portavoz municipal socialista, Ángel Mato, quería pedirle “a dúas persoas en concreto” como son el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y al conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, “que se poñan a traballar neste tema”, para solventar los problemas laborales de los trabajadores “cunhas condicións malas, con diferencias salariais entre a xente nova e os que levan vinte anos traballando.”

Los usuarios del transporte metropolitano han crecido “debido a baixada dos prezos impulsada polo goberno central”, que además “queixanse moito pola baixada do nivel do servizo”, lo que lleva a problemas “na conciliación laboral e familiar” y que se agravará a partir del mes de septiembre “coa volta os colexios e o fin das vacacións de verán.”

Los socialistas presentarán iniciativas en la Mancomunidade de concellos de Ferrolterra, en la Deputación de A Coruña y en la Xunta de Galicia para “intentar resolver o máis axiña posible este problema e a poder ser no mes de setembro.”

La comisión de seguimiento del transporte metropolitano “nunca se convocou”, a pesar de estar incluido en el contrato “e no que teñen que estar presentes os concellos da zona, a empresa e a Xunta” y no entiende como todavía no se ha convocado “tras 24 días de folga”, con el alcalde de Ferrol y la Xunta de Galicia “totalmente ausentes.”