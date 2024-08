Marta Grandal Anca asume la presidencia del Club Rugby Ferrol

La semana pasada, el Club Rugby Ferrol celebró su asamblea de socios periódica, en la que además de la rutinaria lectura del desarrollo de actividades y del estado del club, se procedió a un cambio en la presidencia del mismo, hasta ese momento liderado por el abogado ferrolano Cristóbal Dobarro.

Cristóbal cierra un ciclo de 12 años al frente del oval ferrolano, dejando un solvente club con varios logros en todo ese tiempo como las 4 Ligas Gallegas Senior de Primera División (LG1) y una de Segunda División (LG2), una histórica participación en la División de Honor B durante la temporada 2020/2021, y diversos títulos en categorías inferiores.

Además ha desarrollado y fortalecido la Escuela de Rugby en Ferrol, que permite en la actualidad el poder disfrutar de un equipo local cercano al 100% de canteranos, y netamente jóvenes con una plantilla en el 80% menor de 23 años.

Como bien dice el propio Cristóbal «Ha llegado mi tercer tiempo en el club, y me toca cerrar un ciclo, motivado por necesidades en lo profesional, ya que mis actuales responsabilidades no me permiten estar al 100% presente en las gestiones e implicaciones propias del puesto que representa ser presidente del Club Rugby Ferrol«.

«Pero por supuesto continuaré de socio desde la grada viendo los partidos y evoluciones del equipo, y colaborando en lo que pueda alcanzar, porque dejo muy buenos amigos en el club y que como no podría ser de otra forma, continuaré disfrutando», añade

Los aplausos al recibimiento de Marta como nueva presidenta por parte de los participantes en la asamblea, fueron en consonancia con las muestras de cariño y aprecio a su predecesor que podemos considerar ya un histórico del oval ferrolano. La nueva presidenta Marta Grandal Anca, madre habitual del Club, y curtida en los puestos de la directiva y delegada deportiva con Cristóbal Dobarro.

«Es la primera mujer en coger las riendas del club ferrolano, y vive el deporte del oval de manera muy directa con dos hijos como jugadores en categorías inferiores que le permiten ser consciente de los grandes beneficios que el rugby le ha aportado a su familia».

«Ha demostrado un nivel de trabajo y dedicación admirable durante años en las actividades cotidianas del equipo, con una presencia e implicación constante, y tiene una visión clara sobre hacia dónde quiere llevar el club. Su empatía, amabilidad, capacidad de trabajo y planificación le permitirá seguir en la senda del crecimiento y desarrollo con el objetivo de mejorar y hacer crecer la comunidad del rugby, y la presencia de Ferrolterra en el mundo del oval gallego«.

Cualidades de una futura presidenta del club de rugby

«Liderazgo Inspirador: Como madre y miembro activo de la dirección del club, demuestra un liderazgo natural que inspira a otros. Su capacidad para equilibrar sus responsabilidades familiares con su compromiso con el club es un ejemplo a seguir».

«Dedicación y Trabajo Duro: Su ética de trabajo es admirable. No solo se involucra en las actividades diarias del club, sino que también busca constantemente maneras de mejorar y hacer crecer la comunidad del rugby. Su dedicación es un pilar fundamental para el éxito del club».

«Empatía y Amabilidad: Su amabilidad no pasa desapercibida. Es conocida por su capacidad para escuchar y apoyar a los socios, creando un ambiente acogedor y solidario. Esta cualidad le permite construir relaciones sólidas y fomentar un sentido de pertenencia entre todos los miembros».

«Conexión con la Comunidad: Gozar del cariño de los socios del club habla volúmenes sobre su carácter. Ella no solo es una líder, sino también una amiga y confidente para muchos, lo que fortalece la cohesión dentro del equipo y la comunidad en general».

«Visión Estratégica: Como parte de la dirección del club, tiene una visión clara sobre hacia dónde quiere llevar al equipo. Su capacidad para planificar y ejecutar estrategias efectivas es crucial para el crecimiento y desarrollo continuo del club».

«Modelo a Seguir: Al ser madre, representa un modelo positivo tanto para los jóvenes jugadores como para otros padres involucrados en el club. Su habilidad para gestionar múltiples roles demuestra que es posible ser exitosa en diferentes aspectos de la vida».

«Pasión por el Rugby: Su amor por el deporte se refleja en cada acción que realiza dentro del club. Esta pasión contagiosa motiva a otros a comprometerse más con el rugby y a disfrutarlo plenamente».

En resumen, «esta chica no solo está destinada a ser una gran presidenta del club de rugby, sino que también es una figura clave en la construcción de una comunidad fuerte y unida. ¡Su liderazgo seguramente llevará al club hacia nuevos horizontes!» afirma el Club.