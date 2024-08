Agenda de actos en la zona norte, domingo 4 de agosto.Y la receta del día

—-Quedan 149 días para finalizar el año.

—-Tal día como hoy,4 de agosto de 1944, son capturados en Ámsterdam (Holanda), por la Gestapo nazi Anna Frank y su familia.por la Gestapo. Anna morirá de tifus en marzo de 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Su diario se convertirá en el testamento literario de los 6 millones de judíos que sufrieron el Holocausto.

—-LA FRASE DEL DÍA-”A menudo pienso que la noche está más viva y más rica de colores que el día”. (Vincent van Gogh).

—-LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de los Santos Juan María Vianney (el Santo Cura de Ars), Perpetua, Eleuterio y Reinaldo.

—-TAL DIA COMO HOY

(1526)-Muere Juan Sebastián Elcano, marinero y explorador vasco que participó en la primera expedición que dio la vuelta a la Tierra, como capitán desde la muerte de Magalhães en 1521.

(1883)- LLega a la Coruña el primero tren directo desde Madrid, quedando así Galicia comunicada por ferrocarril con la meseta. La inauguración oficial se retrasó a septiembre pues este tren de 4 de agosto fue una prueba.

(1884)-Nació en Ferrol Manuel de Vierna y Belando. Almirante de la Armada.

(1897)-Nació en Ferrol Juan Oriol García. Director de cine.

(1907)-En La Coruña, se publica el primer ejemplar de la revista A Nosa Terra.

(1909)-Nació en Ferrol Xosé María Pérez Parallé, que firmaba con frecuencia como Xosemaría Pérez Parallé, (+ en Fene el 1 de noviembre de 1987). Fue un maestro, poeta y escritor gallego

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día soleado. Habrá una temperatura máxima de 26º y una mínima de 16 º. Lluvia probable 10 %. Humedad 75 %. Viento 14 km/h.

—-HORARIO DE VISITAS A LA ERMITA DE CHAMORRO

–Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas, de miércoles a domingo.

—-HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 4 de agosto tienen el signo del zodiaco Leo.

—-SERVICIO DE LANCHAS FERROL-MUGARDOS

-Salidas de Ferrol, por la mañana a las 12,13 y 14 horas. Por la tarde a las 16,17,18 y 20 horas. Salidas de Mugardos a las media.

—-VISITAS GUIADAS AL MONASTERIO DE CAAVEIRO

–Las visitas guiadas al monasterio de Caaveiro, en A Capela, organizadas por la Diputación hasta el 22 de septiembre,

Se prestará este servicio de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, todos los días de la semana.

—-REFRANES DEL MES DE AGOSTO

. «Agosto tiene la culpa, y septiembre lleva la fruta».

«Agosto todo lo seca, menos el mosto».

«Agosto y septiembre no duran siempre».

«Agosto y vendimia no es cada día».

«Agua en agosto, azafrán, miel y mosto».

«A sol puesto en agosto, ya es lubrihosco».

«Al sol, sin sombrero, ni en agosto ni en enero».

«El sol de agosto cría aceite y mosto».

«En agosto, a las siete no te conozco».

«En agosto, ni por leña al mato, ni por agua al pozo».

«Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar».

«No hay un mes de agosto que se parezca a otro»

—-EN EL CONCELLO

12.00 h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, entrega el trofeo Deportes Concello de Ferrol en Equiocio. (Campo As Cabazas, Covas).

12.15 h.- A concejal de Turismo, Maica García, entrega el trofeo Turismo Concello de Ferrol en Equiocio. (Campo As Cabazas Covas).

13.00 h.- El alcalde en funciones, Javier Díaz, entrega el trofeo Cidade de Ferrol en Equiocio. (Campo As Cabazas, Covas).

—-EN LO CULTURAL

En Cariño

Nueva edición de la Muestra de teatro que tendrá lugar desde este domingo, día 4 al 10 de agosto en diferentes espacios como la Praza da Pulida y el Auditorio Municipal.

Domingo 4 de agosto, acto inaugural con la entrega de los Premios del Publico Infantil y Adulto 2023. Las funciones se estrenarán con uno itinerante, que saldrá a las 12.00 horas desde el concello, Os Zanudos de Barafunda. A las 20.30 será el turno del espectáculo circense Oran-bi de Mute en la Praza da Pulida.

Lunes 5, el Auditorio Municipal acogerá a las 12.00 horas el espectáculo Bon Appétit de Teatro dos Ghazafelghos y a las 22.00 horas, D.E.P. de Malasombra Producións.

Martes 6, será el turno de Os Náufragos, con Comenoites a las 12.00 horas y Culturactiva con la obra As Alumnas, Premio Nacional de Literatura Dramática de 2023, a las 22.00 horas.

Miércoles 7, volverá Brafunda con Antón un neno diferente a las 12.00 horas, y a las 22.00 horas el Grupo Chévere con A Fillas bravas e o Mito de Casandra.

Jueves 8, a las 12.00 horas actuarán Baobab Teatro con Ás para Álex, y a las 22.00 horas será el turno de Tarabela Creativa con Boa Sorte e Mala Fama.

Viernes 9, Excéntricas representará la obra Monstros a las 12.00 horas. Náufragos lo hará con Noso, a las 22.00 horas.

Sábado 10, a las 12.00 horas Marta Iglesias estrena Hoxe sí, a través de Culturactiva y a las 21.30 horas cerrará la mostra el espectáculo musical Catuxa Salom de Urdime.

Todos los pases serán en el Auditorio Municipal excepto los del sábado 10 que tendrán lugar en la Praza da Pulida.

En Monfero

—-Ciclo de conciertos que tendrán lugar en el interior del Mosteiro de Monfero y que serán de entrada gratuita.

Los recitales se celebrarán los domingos del mes de Agosto a las 18.30 horas.

Domingo 4, Manuel Morales; O repertorio da frauta travesa dende o Barroco aos nosos días.

Domingo 11, Keilin&Vilariño; Concerto de Keilin&Vilariño.

—-EN LO DEPORTIVO

En Ferrol

Hoy domingo finaliza la celebración de Equiocio. En As Cabazas, Covas.

En Cabanas

XXI Cros Popular de Piñeiral. Carrera se celebra este domingo, día 4, desde las 11 horas, de inscripción gratuita,y que estará formada por diversos circuitos que oscilarán entre los 100 y 7.000 metros, y que deberán completar los participantes en función de sus edades.

En Cedeira

—-Este domingo, dia 4, el municipio de Cedeira acogerá la celebración de una nueva edición de la Travesía a Nado Ría de Cedeira. El evento deportivo dará inicio a partir de las 17.00 horas y los participantes harán un recorrido de distancias de 50 metros a 1.500 metros.

El precio de las inscripciones será de 5€ a 7€.

En Ortigueira

—-Hoy domingo, día 4, celebración de la X Carreira Popular. Este evento deportivo se dividirá en pruebas para niños/as y la prueba absoluta que contará con dos distancias de 5 y 10 kilómetros. Paralelamente se celebrará una andaina de 12 kilómetros a partir de las 9.30 horas.

La salida y la meta de la prueba estarán ubicadas en los jardines del Malecón. A las 10.15 horas tendrá lugar la salida de la carrera de 5k y 10k, y a las 11.40 horas comenzarán las carreras del resto de participantes.

La inscripción será gratuita para las categorías menores y para el resto de participantes será de 7 euros.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

— En el Ateneo Ferrolán exposición “Arqueología Castreña”, comisariada por Sara Jamardo Monteagudo. Esta exposición recoge una pequeña muestra de restos arqueológicos del castro de Lobadiz, documentación sobre el castro de Tralocastro y la Sociedad Dugium, y otros trabajos documentales de estrecha relación.

––En Museo de la Construcción Naval, sala Carlos III . Exposición “Lugares e identidades. Uniente oleaje. Galicia, Portugal, Cádiz”, que reúne a más de 60 artistas de estas procedencias cuya obra tiene en común la vinculación de estos territorios con el océano Atlántico.

Los comisarios de la muestra son Cristina Carballedo, Agostinho Santos y Alfonso Arenas.

.“Lugares e identidades” puede visitarse gratuitamente hasta finales de agosto en el horario habitual del Museo, de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, los sábados de 10:00 a 20:00 horas y los domingos de 10:30 a 14:30 horas.

–En Afundación, la Obra Social de ABANCA, exposición «Comedy Wildlife»

–Museo Naval. Exposición de los distintos museos de la comarca. Lunes cerrado

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .Exposición de fotográfica de fondos del museo. Visitas de lunes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Puede visitarse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas los fines de semana, y de 12.00 a 14.00, de martes a viernes (los lunes permanece cerrado).

–Castillo de San Felipe, Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas. Exposición maquetas «Galicia Monumental»

En Mugardos

––Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

En Valdoviño

—-El fotógrafo Fernando González Pérez presenta en la Casa da Cultura su exposición «Anacos». La muestra recoge una veintena de imágenes de diferentes espacios naturales de la comarca, con especial atención a los paisajes del municipio,

«Anacos» es su primera exposición, y llega al municipio tras su paso por San Sadurniño y Narón, y con nuevos destinos en agenda. Se podrá visitar hasta 31 de agosto, de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas -excepto festivos-.

—-00=00—-

LA RECETA DEL DÍA

Aguacate relleno de gambas

–Ingredientes.- 2 aguacates, 1 lata de bonito de 300 gr., 300 gr. de gambas frescas, 4 pepinillos, 2 tomates, 1 pepino, 1 cebolla, 4 cucharadas de mayonesa, 4 cucharadas de mostaza (optativa).

-Preparación.- Corta los aguacates a la mitad. En una sartén, coloca las gambas frescas a la plancha durante 10 minutos aproximados.

Corta el tomate, la cebolla, el pepinillo y el pepino, en trozos pequeños

Pon todo en un bol, junto al atún, mayonesa, gambas, (mostaza). Mezcla muy bien y rellena los aguacates con la mezcla.

Sirve y disfruta el aguacate relleno de gambas.