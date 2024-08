Equiocio despedirase co foco posto na disputa do Gran Premio Cidade de Ferrol

Equiocio Ferrol enfila xa a súa recta final coa vista posta na disputa este domingo 4 do seu Gran Premio, a proba hípica máis potente do Concurso Nacional de Saltos*** Cidade de Ferrol. E mentres non chega, seguen as competicións hípicas e unha oferta de lecer que, lonxe de decaer, continúa sumando propostas.

A fin de semana animou aínda máis o ambiente deportivo e festivo que se vive no Campo das Cabazas. Dende o venres, co inicio da competición hípica, auténtico corazón do certame, este espazo natural de Covas converteuse nun ir e vir constante de xinetes, amazonas e visitantes. Un fluxo de público que, se o tempo acompaña, reforzarase aínda máis este domingo, día no que se coñecerá ao xinete ou amazona que conquistará o Gran Premio Cidade de Ferrol.

No que atinxe á oferta de lecer, o domingo manteranse as propostas que máis éxito están a ter. Así, non faltarán as degustacións de GALICIA SABE AMAR (pases ás 12.30 e 14 h co televisivo chef Álex Iglesias do restaurante Dúas Liñas, que preparará petiscos de bonito e de pescada do pincho de Burela), nin as actividades do espazo Espazo Eco- maker ou os obradoiros de plantación do horto das Cabazas.

Ata as 20 horas poderase descubrir ademais a oferta turística dos Concellos de Ferrolterra, o labor de entidades sociais e culturais presentes no certame e mercar algún detalle chulo no Ecomarket, o espazo que aglutina algunhas firmas sostibles e de proximidade. A animación musical virá da man do Batukin da Asociación sociocultural ASCM.

A 33 edición de Equiocio Ferrol está a contar como principais patrocinadores coa Xunta de Galicia, o Concello de Ferrol, a Deputación da Coruña, Gadis e Estrella Galicia. Colaboran ademais Turismo de Galicia, Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol, Autoridade Portuaria Ferrol- San Cibrao, J. Rilo e a Comunidade de montes en man común de Covas e Esmelle.